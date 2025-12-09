Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις, μια από τις πιο ανατρεπτικές φωνές της αμερικανικής δραματουργίας και δημιουργός του πολυσυζητημένου Slave Play, βγήκε από το καθεστώς κράτησης στην Ιαπωνία έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες, κλείνοντας – τουλάχιστον προς το παρόν – ένα επεισόδιο που προκάλεσε διεθνή προσοχή.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στους New York Times, ο 36χρονος συγγραφέας αφέθηκε ελεύθερος στις 8 Δεκεμβρίου, χωρίς να του απαγγελθεί καμία κατηγορία.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 16 Νοεμβρίου, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι στο αεροδρόμιο της Νάχα εντόπισαν, σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 780 mg κρυσταλλικής ουσίας που περιείχε MDMA μέσα στην τσάντα του.

Jeremy O. Harris Released From Custody in Japan After Drug Smuggling Allegations (Report) https://t.co/4aR18DzG2L — The Hollywood Reporter (@THR) December 9, 2025



Παρά το γεγονός ότι οι εισαγγελείς στην Οκινάουα είχαν αρχίσει να εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή τελωνειακή παράβαση, δεν προχώρησαν τελικά σε δίωξη. Ο Χάρις, αντί να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παραμείνει στην Ιαπωνία για τη συγγραφή και προεργασία ενός νέου πρότζεκτ.

Η περιπέτειά του είχε και καλλιτεχνικές συνέπειες: η προγραμματισμένη παρουσία του στο Red Sea International Film Festival ακυρώθηκε αθόρυβα, στερώντας από την παραγωγή Erupcja – όπου συμπρωταγωνιστεί η Charli XCX – μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της διοργάνωσης.

Με σπουδές στη Σχολή Δράματος του Yale και μια πορεία που έχει συνδεθεί με ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Tony Awards, ο Χάρις θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής. Έχει επίσης συμμετάσχει σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το Euphoria του HBO, ενώ εργάστηκε στη σειρά Irma Vep ως supervising producer.

Το περιστατικό επαναφέρει στη συζήτηση το αυστηρό νομικό πλαίσιο της Ιαπωνίας για τα ναρκωτικά, όπου ακόμη και μικροποσότητες μπορούν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Παρόμοιες υποθέσεις έχουν απασχολήσει στο παρελθόν ξένους καλλιτέχνες – από τον DJ David Morales το 2018 μέχρι την εμβληματική περίπτωση του Paul McCartney το 1980.

Παρά τον θόρυβο, ο Χάρις φαίνεται να αφήνει πίσω του το επεισόδιο, επιστρέφοντας στη δουλειά του με τη γνωστή δημιουργική του ορμή.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ jeremyoharris