Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν
Οι ιαπωνικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση που αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους νέους δημιουργούς του αμερικανικού θεάτρου.
O Τζέρεμι Ο. Χάρις, ο 36χρονος θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός που έχει συζητηθεί όσο λίγοι τα τελευταία χρόνια, συνελήφθη τον Νοέμβριο στην Οκινάουα με την υποψία εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Πέμπτη.
Τι εντόπισαν οι τελωνειακοί
Όπως μεταδίδουν οι New York Times, o Χάρις κρατείται από τις 16 Νοεμβρίου, όταν τελωνειακοί στο αεροδρόμιο της Νάχα εντόπισαν στη χειραποσκευή του περίπου 780 χιλιοστόγραμμα Ecstasy (MDMA) κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν.
Η αστυνομία της Τομιγκουσούκου, που επιβλέπει το αεροδρόμιο, ανέφερε ότι ο Χάρις παραπέμφθηκε στους εισαγγελείς της Νάχα με την υποψία παραβίασης του Τελωνειακού Κώδικα. Οι εισαγγελείς δεν ξεκαθάρισαν εάν απαγγέλθηκαν επίσημες κατηγορίες.
Ποια η πιθανή ποινή
Με τους αυστηρούς νόμους της Ιαπωνίας γύρω από τα ναρκωτικά, μια καταδίκη θα μπορούσε να επιφέρει έως και επτά χρόνια φυλάκισης, αναφέρει το δημοσίευμα. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν ο Χάρις έχει τοποθετηθεί επί των κατηγοριών.
Ο δημιουργός του Slave Play —του έργου που προκάλεσε αίσθηση και συγκέντρωσε 12 υποψηφιότητες στα βραβεία Tony του 2020— έχει επίσης συνυπογράψει την ταινία Zola (A24, 2021) και έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως Gossip Girl (HBO Max), Emily in Paris (Netflix) και το ανεξάρτητο The Sweet East (2023).
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @jeremyoharris
