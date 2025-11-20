Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

Η Τζέιν Φόντα προχώρησε μια εκ βαθέων εξομολόγηση σχετικά με το πως η εφηβεία της πολιορκήθηκε από τον πόνο, παραδεχόμενη ότι πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast της Μισέλ Ομπάμα, The Look, όπου συμμετείχε μαζί με το μοντέλο και ακτιβίστρια Μπέθαν Χάρντισον και την σταρ του Real Housewives of New York, Τζένα Λάιονς, σε μια συζήτηση για τη γήρανση.

«Δεν πίστευα ότι θα ζούσα μέχρι τα 30», είπε η Φόντα. «Ήμουν σίγουρη ότι θα πέθαινα. Η μητέρα μου έφυγε από την ζωή όταν ήμουν 12 ετών», συνέχισε η σταρ του Book Club, αναφερόμενη στην Φράνσις Φορντ Σέιμουρ, η οποία αυτοκτόνησε το 1950. «Δεν ήμουν ιδιαιτέρως χαρούμενη ως έφηβη και παρόλο που δεν [μπορώ να πω] ότι είμαι εθισμένη [σε οποιαδήποτε ουσία], κάποτε νόμιζα ότι θα πέθαινα από τα ναρκωτικά και τη μοναξιά».

«Το γεγονός ότι έφτασα τα 88 με εκπλήσσει», μοιράστηκε η Φόντα, προσθέτοντας: «Και αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Νιώθω πιο ισορροπημένη, πιο ολοκληρωμένη, πιο πλήρης. Είμαι πολύ ευτυχισμένη».

«Δεν είπε τίποτα. Αλλά έκλαψε»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζέιν Φόντα μοιράστηκε ότι «ποτέ δεν φοβήθηκα τα γηρατειά και, το πιο σημαντικό, δεν φοβάμαι τον θάνατο».

«Είδα τον πατέρα μου να πεθαίνει, μετανιώνοντας για πολλά πράγματα», είπε για τον αείμνηστο Χένρι Φόντα, ο οποίος απεβίωσε το 1982 σε ηλικία 77 ετών. «Αυτό ήταν μια τεράστια συνειδητοποίηση για μένα, γιατί αν δεν θέλεις να πεθάνεις έχοντας τύψεις, τότε πρέπει να ζήσεις τα τελευταία χρόνια της ζωής σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχεις τίποτα για το οποίο μετανιώνεις».

Όπως έχει μοιραστεί στο παρελθόν, πριν πεθάνει ο πατέρας της, «μπόρεσα να του πω ότι τον αγαπούσα και ότι τον συγχωρούσα για ό,τι δεν συνέβη. Και ελπίζω ότι θα με συγχωρούσε που δεν ήμουν η καλύτερη κόρη. Κατάφερα να του το πω αυτό».

«Δεν είπε τίποτα. Αλλά έκλαψε», είπε. «Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Δεν είχα δει ποτέ τον πατέρα μου να καταρρέει και να κλαίει».

Όπως τόνισε η Φόντα στο podcast, το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να κατανοήσει πως επιθυμεί να ζήσει την δική της ζωή: «Θέλω να περιτριγυρίζομαι από άτομα που με αγαπούν. Η συγχώρεση παίζει σημαντικό ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της συγχώρεσης του εαυτού μου. Αυτό με έχει κατευθύνει τα τελευταία 30 χρόνια. Ζω με σκοπό να μην έχω τύψεις».

*Με πληροφορίες από: People