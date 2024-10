Τζέιν Φόντα: Θα τιμηθεί με το βραβείο «Lifetime Achievement» στα SAG 2025

Η ημερομηνία των Βραβείων «Screen Actors Guild» (SAG) πλησιάζει και μάλλον δεν ανυπομονούμε μόνο εμείς για αυτά, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, πρόκειται να τιμηθεί για την καριέρα της με το Βραβείο «Lifetime Achievement».

Jane Fonda has been chosen as the 2025 recipient of the SAG Life Achievement Award, SAG-AFTRA’s highest tribute.

The honor will be bestowed in February during the 31st annual SAG Awards which stream live on Netflix https://t.co/KVJ53fQCfI

— Deadline (@DEADLINE) October 17, 2024