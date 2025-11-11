«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η Πάρις Τζάκσον, 27, αποκάλυψε ότι πάσχει από διάτρηση ρινικού διαφράγματος εξαιτίας της χρήσης ουσιών στο παρελθόν.

Η κόρη του βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, δημοσίευσε στο TikTok τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, βίντεο με εξομολογητική διάθεση ως προειδοποίηση στους followers της.

Η ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι μετά από την κατάχρηση ουσιών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ενώ παραδέχτηκε ότι ο εθισμός «κατέστρεψε τη ζωή της», στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης και ελπίδας.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Πάρις Τζάκσον, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έδειξε τη μικρή οπή που υπάρχει στο ρινικό της διάφραγμα εξηγώντας το πρόβλημα. «Σφυρίζει δυνατά όταν αναπνέω», είπε.

Χωρίς να αφήσει περιθώρια για εικασίες, η Τζάκσον διευκρίνισε ότι το πρόβλημα είναι συνέπεια του παρελθοντικού εθισμού της σε ουσίες δίνοντας μία αυστηρή προειδοποίηση: «Αυτό προέρχεται από αυτό που φαντάζεστε ότι προέρχεται. Παιδιά, μην κάνετε ναρκωτικά, παιδιά».

Στη συνέχεια η Τζάκσον, αφοπλιστικά ειλικρινής για το παρελθόν της, απευθύνθηκε στο κοινό της λέγοντας: «Δεν το συνιστώ. Μου κατέστρεψαν τη ζωή».

Η Πάρις Τζάκσον συνέχισε εξηγώντας γιατί, παρότι ζει με το πρόβλημα από τα 20 της αρνείται πεισματικά να υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική για τη διόρθωση της βλάβης. Ο λόγος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον αγώνα που δίνει να μείνει νηφάλια.

«Δεν θέλω να κάνω πλαστική χειρουργική για να το φτιάξω, επειδή είμαι έξι χρόνια νηφάλια και πρέπει να πάρεις χάπια μετά από μια τόσο φρικτή εγχείρηση» ξεκαθάρισε η Τζάκσον που, με μια δόση χιούμορ, είπε πως μπορεί να περάσει ένα σπαγγέτι μέσα από την τρύπα στη μύτη της.

«Καλύτερη ζωή»

Η ειλικρινής αυτή αποκάλυψη έρχεται μόλις έναν μήνα αφότου η Τζάκσον μίλησε με συγκινητικό τρόπο για το ταξίδι της προς τη νηφαλιότητα, κατά την 35η ετήσια τελετή απονομής βραβείων του Friendly House Awards Luncheon στο Λος Άντζελες, όπου μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο Shining Star για το έργο της στον οργανισμό που υποστηρίζει γυναίκες που αναρρώνουν από τραύματα.

«Δεν πήρα απλώς τη ζωή μου πίσω. Πήρα πίσω μία καλύτερη ζωή» είχε πει στην ομιλία της. Χαρακτήρισε μάλιστα την απόφασή της να μείνει νηφάλια σαν ένα «αυτοκινητιστικό ατύχημα», γιατί «όλα όσα είχα στριμώξει στο πίσω κάθισμα μετακινήθηκαν μπροστά και με πλάκωσαν. Σήμερα μαθαίνω να πλοηγούμαι στη ζωή με τους δικούς της όρους».

Μετατρέποντας το προσωπικό της τραύμα σε δημόσιο μήνυμα ευαισθητοποίησης, η Τζάκσον υπογράμμισε ότι η επιλογή να είσαι νηφάλιος δεν είναι μόνο μια επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και μια ευκαιρία για καλύτερη ζωή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη του Τζάκσον έχει μιλήσει για το δύσκολο παρελθόν της.

Στοιχειωμένη κληρονόμος

Αν και είναι μία από τις πιο πλούσιες κληρονόμους του πλανήτη -η Πάρις θα γίνει δισεκατομμυριούχος στα 33 της- η τραγική της διαδρομή από την απώλεια του πατέρα της και τη σεξουαλική κακοποίηση μέχρι τις απόπειρες αυτοκτονίας και τον εθισμό την έχουν στοιχειώσει.

Η πρόσφατη αποκάλυψη για την τρύπα στη μύτη της, μια υπενθύμιση κατάχρησης ουσιών, είναι απλώς το τελευταίο κεφάλαιο μίας ζωής γεμάτης ανείπωτο πόνο.

Η ζωή της βέβαια δεν ήταν ποτέ ονειρεμένη. Η Τζάκσον ήταν μόλις 11 ετών όταν αποχαιρέτησε τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, για να βγει έξω από τη Νeverland, στη ζωή.

Μαντήλια και κουκούλες κάλυπταν πάντα την μικρή Πάρις Τζάκσον, στις ελάχιστες περιπτώσεις που επιτρεπόταν να βγει από την έπαυλη-ράντσο του Μάικλ Τζάκσον στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια ενώ ένας αστικός μύθος τη θέλει να μην είχε βγει εκτός του οικογενειακού φρουρίου μέχρι τα εφτά της χρόνια.

Βιασμός, ουσίες, μίσος

Η μοναχοκόρη του Τζάκσον γεννήθηκε το 1998 και είναι «καρπός» της σχέσης του βασιλιά της ποπ και της Ντέμπι Ρόου και κανείς δεν γνώριζε πολλά για την «πριγκίπισσα» των Τζάκσον. Αυτό άλλαξε με κρότο το 2017, όταν και έδωσε την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη στο Rolling Stone.

Σε αυτή, η τότε 18χρονη Πάρις Τζάκσον μίλησε με συγκλονιστική ειλικρίνεια για τη ζωή της μετά την απώλεια του πατέρα της, του Μάικλ Τζάκσον, το 2009.

Η Τζάκσον περιέγραψε τις δύσκολες χρονιές που ακολούθησαν τον θάνατο του πατέρα της, κατά τις οποίες βίωσε ακραία κατάθλιψη και άγχος, φτάνοντας μάλιστα σε πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας κατά την εφηβεία της.

Η νεαρή σταρ αποκάλυψε, επίσης, για πρώτη φορά μία σκληρή αλήθεια που την σημάδεψε: ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην ηλικία των 14 ετών.

«Δεν θέλω να δώσω πολλές λεπτομέρειες», είχε πει στο περιοδικό. «Όμως, δεν ήταν καθόλου καλή εμπειρία και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για εμένα».

Η Τζάκσον ανέφερε ότι ο δράστης ήταν «εντελώς άγνωστος». Επίσης, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο πήρε την απόφαση να μην αποκαλύψει σε κανέναν την επίθεση — μία επιλογή που κάνουν πολλοί επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης για διάφορους λόγους.

Στη συνέντευξή της στο, η Τζάκσον μίλησε επίσης με ειλικρίνεια για τους αγώνες με προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε όταν ξεκίνησε να συναναστρέφεται με άλλα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο μετά το θάνατο του πατέρα της. Η Τζάκσον είπε ότι δεν ταίριαζε με πολλούς από τους συμμαθητές της, οπότε έκανε παρέα με τους μαθητές που την αποδέχονταν.

«Ήταν πολύ μεγαλύτεροι και έκαναν πολλά τρελά. Έκανα πολλά πράγματα που δεν πρέπει να κάνει ένας 13χρονος, 14χρονος, 15χρονος», είπε η ίδια. «Προσπάθησα να μεγαλώσω πολύ γρήγορα, και στην πραγματικότητα δεν ήμουν ένα καλό παιδί». Παράλληλα με όλα αυτά, η Τζάκσον αντιμετώπιζε επίμονο διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) ενώ ήταν εκτεθειμένη στη διχαστική και αμφιλεγόμενη ιστορία του πατέρα και προστάτη της που υπερασπίζεται απέναντι στις καταγγελίες εναντίον του.

Το 2013, μόλις πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Τζάκσον αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. «Απλά μισούσα τον εαυτό μου», δήλωσε. «Χαμηλή αυτοεκτίμηση, η σκέψη ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστά, ότι δεν άξιζα πια να ζω».

Πριν από αυτό, είχε αυτοτραυματιστεί, ενώ είχε ήδη αποπειραθεί να αυτοκτονήσει «πολλαπλές φορές». «Ο κόσμος έμαθε μόνο μία απόπειρα, από πολλές», διευκρίνισε.

Μετά το περιστατικό του 2013, η Τζάκσον ακολούθησε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα στην Γιούτα. Κατάφερε να κερδίσει τη νηφαλιότητα μετά από αγωγή με αντικαταθλιπτικά.

«Σήμερα μπορώ»

Πρόσφατα, γιορτάζοντας την επέτειο νηφαλιότητας από τον εθισμό της σε αλκοόλ και ηρωίνη, η Τζάκσον είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό βίντεο με την πορεία της από το σκοτάδι στο φως.

Στο βίντεο που ξεκινούσε με αποσπάσματα από τη ζωή της όπου καταναλώνει αλκοόλ, διασκεδάζει και κλαίει, η Τζάκσον αποτύπωσε τις δύσκολες στιγμές της κατά τη διάρκεια του εθισμού της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Πάρις μοιράστηκε το ταξίδι της προς την ανάρρωση, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που έλαβε από φίλους, οικογένεια και θαυμαστές.

Ενθάρρυνε επίσης όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις να αναζητήσουν βοήθεια και να παραμείνουν δυνατοί.

«Σήμερα συμπληρώνονται πέντε χρόνια καθαρά και νηφάλια από όλα τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, το να πω ότι είμαι ευγνώμων θα ήταν ένας φτωχός ευφημισμός. Μπορώ να βιώσω τη χαρά τού να αγαπώ. Η ευγνωμοσύνη μόλις και μετά βίας ξύνει την επιφάνεια.

Είναι επειδή ακριβώς είμαι νηφάλια και μπορώ να χαμογελάσω σήμερα. Μπορώ να κάνω μουσική. Μπορώ να βιώσω τη χαρά τού να αγαπώ τα σκυλιά και τη γάτα μου.

Μπορώ να νιώσω τον σπαραγμό της καρδιάς σε όλη του τη δόξα. Μπορώ να θρηνήσω. Μπορώ να γελάσω. Να χορεύω. Μπορώ να εμπιστεύομαι», έγραψε η αμφιφυλόφιλη Πάρις Τζάκσον που παλεύει να αναδυθεί από τις στάχτες της σεξουαλικής κακοποίησης, των ναρκωτικών και της αυτοκαταστροφής, μετατρέποντας τα πληγωμένα σημάδια του σώματός της σε μαθήματα ζωής.

Όχι σπατάλες

Η Τζάκσον ασχολείται με το μόντελινγκ, την υποκριτική και ακολουθεί τα μουσικά βήματα του πατέρα της. Παράλληλα, αναζητά νέους τρόπους για να χρησιμοποιήσει τη φήμη της και την επιρροή της ώστε να ρίξει φως σε σκοπούς που την αφορούν.

«Γεννήθηκα με αυτή την πλατφόρμα», είχε πει στο Rolling Stone. «Θα την σπαταλήσω, θα κρυφτώ; Ή θα την κάνω μεγαλύτερη και θα τη χρησιμοποιήσω για πιο σημαντικά πράγματα;»

Η Τζάκσον όπως και τα άλλα τρία αδέλφια της λαμβάνουν ετησίως από 8.000.000 δολάρια από την περιουσία του πατέρα τους.

Κάθε ένα που κλείνει τα 33, θα κληρονομεί ποσό που θα φτάνει τα 2.000.000.000 δολάρια.

Η Πάρις έχει περιουσία της τάξεως των 150.000.000 δολαρίων και της ανήκει μια βίλα σε ορεινή περιοχή, αξίας 4.000.000 δολαρίων.