«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Η επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον έχει ακόμη περισσότερη κακή δημοσιότητα πριν καν κάνει πρεμιέρα.

Η κόρη του βασιλιά της ποπ, Πάρις Τζάκσον, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξή της στην παραγωγή, υποστηρίζοντας ότι η ταινία «χρυσώνει το χάπι» και είναι γεμάτη ανακρίβειες.

Η έντονη αντίδρασή της έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του ηθοποιού Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος υποδύεται τον πατριάρχη της οικογένειας, Τζο Τζάκσον, και είχε προηγουμένως επαινέσει τη συμβολή της.

Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενός γκαλά για την έρευνα κατά του AIDS στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Ντομίνγκο είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι τόσο η Πάρις όσο και ο αδελφός της, Πρινς, «στηρίζουν πολύ την ταινία μας». Μάλιστα, ανέφερε ότι η Παρις είχε υπάρξει «πολύ γλυκιά και ζεστή» απέναντί του.

Η απάντηση της 27χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού δεν άργησε να έρθει, μέσω του Instagram:

«Μην λες στους ανθρώπους ότι υπήρξα υποστηρικτική στο σετ μιας ταινίας στην οποία είχα μηδέν τοις εκατό εμπλοκή. Αυτό είναι τόσο παράξενο», έγραψε. «Διάβασα ένα από τα πρώτα προσχέδια του σεναρίου και έδωσα τις παρατηρήσεις μου για το τι ήταν ανειλικρινές ή δεν μου άρεσε. Όταν δεν το διόρθωσαν, συνέχισα τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝚙𝚔 (@parisjackson)

Σε επόμενη ανάρτησή της, η Πάρις Τζάκσον εξήγησε ότι η παραγωγή της είχε ξεκαθαρίσει ότι οι σημειώσεις της δεν θα λαμβάνονταν υπόψη.

«Απλά αποσύρθηκα και το άφησα στην άκρη γιατί δεν είναι δικό μου πρότζεκτ», είπε. «Θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Ένας μεγάλος λόγος που δεν έχω πει τίποτα μέχρι τώρα είναι επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα είστε ευχαριστημένοι με αυτό. Ένα μεγάλο μέρος της ταινίας τροφοδοτεί ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα των θαυμαστών του πατέρα μου που ζει ακόμα στη φαντασία, και αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι».

Η κόρη του Τζάκσον επέκρινε επίσης το γενικότερο μοντέλο των βιογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ: «Το αφήγημα ελέγχεται και υπάρχουν πολλές ανακρίβειες και πολλές απόλυτες ψευτιές. Στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Πηγαίνετε να την απολαύσετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Αφήστε με έξω από αυτό».

«Έλαβα πολύτιμη βοήθεια»

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο υποστήριξε ότι η Πάρις και ο Πρινς Τζάκσον έδωσαν τις συμβουλές τους για τη βιογραφική ταινία που ετοιμάζεται για τον «βασιλιά της ποπ».

«Έλαβα πολύτιμη βοήθεια από την Πάρις και τον Πρινς καθώς προσεγγίζω τον περίπλοκο ρόλο του Τζο Τζάκσον», δήλωσε χαρακτηριστικά από τη Βενετία, ο σταρ πυροδοτώντας την αντίδραση της Τζάκσον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη amfAR (@amfar)

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι αποδέχτηκε τον ρόλο καθώς το φιλμ προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στην οικογένεια του θρύλου της ποπ. Σημειώνεται ότι το ρόλο του Μάικλ έχει ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον.

«Δεν θα είχαμε τίποτα από αυτή τη μουσική για την οποία έχουμε τόσο όμορφες αναμνήσεις… χωρίς την οικογένεια Τζάκσον. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Μάικλ, αλλά σε όλη την οικογένεια», πρόσθεσε.

Ταινία-τρικυμία

Η βιογραφική ταινία Michael, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua), θα αποτελείται από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος, το οποίο έχει ήδη γυριστεί, εστιάζει στην παιδική ηλικία του «βασιλιά της ποπ» και στα πρώτα χρόνια της καριέρας του με τους The Jackson 5, ενώ η δεύτερη ταινία θα καλύψει το υπόλοιπο της πορείας του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, το φιλμ αναμένεται να αποφύγει τους «σκοτεινούς» σταθμούς της ζωής του, παρακάμπτοντας τις κατηγορίες που βάραιναν τον σταρ.

Η παραγωγή σε συνεργασία με την οικογένεια Τζάκσον, βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από το 2019.

Είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν το περιοδικό Puck είχε αναφέρει ότι η παραγωγή αντιμετώπιζε προβλήματα και ότι ένα μέρος του σεναρίου που αφορούσε έναν από τους κατηγόρους του Μάικλ Τζάκσον δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για νομικούς λόγους. Μία πηγή κοντά στην παραγωγή είχε διαψεύσει τις αναφορές.

Μια πηγή κοντά στην παραγωγή διέψευσε τα δημοσιεύματα. «Η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον δεν βρίσκεται σε απόλυτο χάος», δήλωσε η πηγή στο People εκείνη την εποχή. «Οι εμπρηστικοί τίτλοι σχετικά με την αναστολή της ταινίας απλώς δεν είναι αληθινοί».

Στην ταινία, τον ρόλο του διάσημου τραγουδιστή υποδύεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάιλς Τέλερ, Νία Λονγκ και Κατ Γκράχαμ.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου 2026.