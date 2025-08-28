Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Ο Πρινς Τζάκσον, ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τη σύντροφό του, Μόλι, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 28χρονος δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες του ζευγαριού υπό τους ήχους του τραγουδιού του πατέρα του, I Just Can’t Stop Loving You (1987), ένα τραγούδι που μιλάει για τον ασταμάτητο έρωτα.

«Οκτώ χρόνια πέρασαν, μια αιωνιότητα μπροστά μας», έγραψε στη λεζάντα ο Πρινς, αναγνωρίζοντας τη μακρά πορεία του ζευγαριού. «Εγώ και η Μόλι έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί και έχουμε δημιουργήσει απίστευτες αναμνήσεις».

Η πρώτη φωτογραφία δείχνει το ζευγάρι ντυμένο με λευκά και κρεμ ρούχα να φιλιέται σε ένα πάρκο, ενώ άλλες στιγμές αποτυπώνουν ταξίδια, αποφοιτήσεις και σημαντικές οικογενειακές στιγμές, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας με την γιαγιά του, Κάθριν Τζάκσον.

«Έχουμε ταξιδέψει τον κόσμο, αποφοιτήσαμε και ωριμάσαμε τόσο πολύ μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μας καθώς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και να δημιουργούμε σπουδαίες αναμνήσεις. Σε αγαπώ», ολοκλήρωσε την ανάρτησή του ο Πρινς.

View this post on Instagram A post shared by Prince Jackson (@princejackson)

Με την «έγκριση» της οικογένειας

Η Μόλι έχει λάβει την «έγκριση» της οικογένειας Τζάκσον, με την αδελφή του Πρινς, Πάρις, να έχει εκφράσει στο παρελθόν τον ενθουσιασμό της για τη σχέση τους. Σε ανάρτηση του Πρινς για την πρώτη τους επέτειο τον Μάρτιο του 2018, η Πάρις είχε σχολιάσει: «Ζεσταίνει την καρδιά μου να βλέπω πόση χαρά φέρνετε ο ένας στον άλλο. Ευτυχισμένη επέτειο, σας αγαπώ».

Ο ίδιος ο Πρινς έχει μιλήσει για τη σημασία της Μόλι στη ζωή του. Σε συνέντευξή του το 2018, είχε δηλώσει ότι η Μόλι τον ισορροπεί.

View this post on Instagram A post shared by Prince Jackson (@princejackson)

«Σε όλα υπάρχει μια σημαντική ισορροπία», είχε πει. «Νομίζω ότι εγώ είμαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και εκείνη είναι πολύ… δεν θέλω να πω το αντίθετο, αλλά συμπληρωματική, με έναν τρόπο που αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Εγώ είμαι πιο επιθετικός, εκείνη είναι λίγο πιο μαλακιά».

Η σχέση τους, όπως εξήγησε, τους «ενθαρρύνει» να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία, κάτι που τους βοηθά να παραμένουν ολοκληρωμένοι ως προσωπικότητες.

«Αυτά είναι δάκρυα χωρισμού»

Ο αρραβώνας έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά από τη διάλυση της σχέσεης της αδελφής του Πρινς, Πάρις Τζάκσον.

Η Πάρις Τζάκσον και ο Τζάστιν Λονγκ, προχώρησαν σε διάλυση του αρραβώνα τους. Την είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η κόρη του Μάικλ Τζάκσον μέσα από σχόλιο που έκανε στα social media.

Πριν τη διάλυση η Πάρις Τζάκσον είχε απαθανατιστεί να κλαίει σε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια βόλτας της στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, στις 23 Ιουλίου.

Απαντώντας σε ανάρτηση του Page Six στο Twitter, όπου και δημοσιεύτηκαν τα στιγμιότυπα, η Πάρις Τζάκσον έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι δάκρυα χωρισμού».

Ο χωρισμός της ήταν απρόσμενος, καθώς στις αρχές Ιουλίου η 27χρονη καλλιτέχνιδα είχε αναρτήσει φωτογραφίες με τον Τζάστιν Λονγκ, στο πλαίσιο της περιοδείας της με τους Incubus και τη Manchester Orchestra.

«Ήταν ένα απίστευτο καλοκαίρι μέχρι τώρα», έγραφε τότε.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τη σχέση του το 2022 και αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με την Πάρις Τζάκσον να μοιράζεται δημόσια τη στιγμή της πρότασης γάμου.

«Η ζωή μαζί σου τα τελευταία χρόνια ήταν μια απερίγραπτη θύελλα και δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ κανέναν πιο τέλειο για να τα κάνω όλα αυτά μαζί. Σε ευχαριστώ που με άφησες να γίνω δική σου. Σε αγαπώ», είχε γράψει σε ανάρτησή της.

Η ανάρτηση αυτή έχει πλέον διαγραφεί.

Οικογένεια Τζάκσον: το νέο κεφάλαιο

Ο Πρινς, η Πάρις και ο Μπίγκι Τζάκσον έζησαν ολόκληρη τη ζωή τους κάτω από τους προβολείς. Ο αείμνηστος πατέρας τους, ο «βασιλιάς της ποπ», προσπάθησε να τους κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα με μάσκες και πέπλα. Όμως, μετά τον τραγικό του θάνατο τον Ιούνιο του 2009, τα παιδιά του βρέθηκαν ακόμη περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η ειλικρινής ομιλία της Πάρις, τότε μόλις 11 ετών, στην κηδεία του πατέρα της, σημάδεψε την αρχή της δημόσιας ζωής τους.

Σήμερα, τα τρία αδέλφια ακολουθούν τις δικές τους ζωές, παραμένοντας ταυτόχρονα πολύ δεμένα.

«Σε αυτό το σημείο της ζωής μας, δεν αισθανόμαστε ότι υπάρχει αυτή η ιεραρχία τού ‘είμαι ο μεγαλύτερος αδελφός’», είχε πει ο Πρινς το 2021. «Είμαστε όλοι αδέλφια και βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο, όπου η αδελφή μου έχει τα δυνατά της σημεία, ο αδελφός μου έχει τα δικά του, και όπου εγώ δεν είμαι τόσο δυνατός σε ορισμένους τομείς, με συμπληρώνουν».

Ο Πρινς πρόσθεσε ότι παρά τα φορτωμένα τους προγράμματα, βρίσκουν πάντα χρόνο για να συναντιούνται. «Κάθε στιγμή που περνάω με τα αδέλφια μου τώρα, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε και οι δικές μας ζωές αρχίζουν να ανθούν και να μεγαλώνουν, κάθε στιγμή που περνάω μαζί τους, κάθε μικρό οικογενειακό δείπνο, κάθε οικογενειακή έξοδος, είναι πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή».

Τον Αύγουστο του 2023, και τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον γιόρτασαν τα 65α γενέθλια του πατέρα τους. Ο Πρινς και ο Μπίγκι φιλοξένησαν ένα Q&A για τους θαυμαστές στο Mandalay Bay Resort and Casino, ενώ η Πάρις απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα της κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της στο Κολοράντο.

«Είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου», είπε στο κοινό. «Θα ήταν 65 ετών σήμερα. Έδωσε 50 χρόνια αίμα, ιδρώτα και δάκρυα, αγάπη και πάθος για να κάνει αυτό που έκανε, ώστε να μπορώ εγώ να στέκομαι εδώ στη σκηνή και να ουρλιάζω σε ένα μικρόφωνο. Του χρωστάω τα πάντα». Τον Μάρτιο του 2024, και οι τρεις παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα του μιούζικαλ MJ: The Musical στο Λονδίνο.

Πρινς Μάικλ Τζάκσον, 28 ετών

Ο Πρινς, το πρώτο παιδί του Μάικλ Τζάκσον με την πρώην σύζυγό του Ντέμπι Ρόου, γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1997 στο Λος Άντζελες. Νονοί του είναι ο Μακόλεϊ Κάλκιν και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Ο Μάικλ Τζάκσον είχε δηλώσει τότε: «Μεγάλωσα σε ενυδρείο και δεν θα επιτρέψω να συμβεί το ίδιο στο παιδί μου. Σας παρακαλώ σεβαστείτε τις επιθυμίες μας και δώστε στον γιο μου την ιδιωτικότητά του».

Ο Πρινς αποφοίτησε το 2019 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Loyola Marymount. Είναι φανατικός λάτρης των μοτοσικλετών και διατηρεί κανάλι στο YouTube, όπου μοιράζεται βίντεο από τις διαδρομές του στην Καλιφόρνια αλλά και συζητήσεις και κριτικές για ταινίες του Χόλιγουντ.

Παράλληλα, ως φοιτητής, συνίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση Heal Los Angeles. Το 2020, η οργάνωση συνεργάστηκε με μια υπηρεσία διανομής γευμάτων για να προσφέρει γεύματα σε άτομα που είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Θέλω να πιστεύω ότι ο πατέρας μου θα ήταν πολύ περήφανος», δήλωσε. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Πρινς μίλησε στο People για ό,τι του λείπει περισσότερο από τον πατέρα του.

«Τον σκέφτομαι κάθε μέρα. Αυτό που μου λείπει περισσότερο από εκείνον είναι τα χέρια του. Είχε πολύ δυνατά, πραγματικά μεγάλα χέρια. Σφιχτά, αλλά ήταν ευγενικά. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω» είχε πει.

View this post on Instagram A post shared by Prince Jackson (@princejackson)

Πάρις Τζάκσον, 27 ετών

Η Πάρις-Μάικλ Κάθριν Τζάκσον γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1998 στο Λος Άντζελες από τον Μάικλ Τζάκσον και τη Ντέμπι Ρόου. Το όνομά της είναι εμπνευσμένο από την πόλη όπου συνελήφθη, τον πατέρα της και τη γιαγιά της, Κάθριν.

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Πάρις πέρασε αρκετές πολύ δύσκολες περιόδους, έχοντας κάνει πολλές απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Το 2018 είχε δηλώσει: «Απλά με μισούσα. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστά, δεν πίστευα ότι άξιζε πλέον να ζω».

Το 2019, η Πάρις αναζήτησε θεραπεία για τη σωματική και συναισθηματική της υγεία, με πηγή από το περιβάλλον της να δηλώνει στο People: «Μπήκε σε μια μονάδα θεραπείας για να βοηθήσει το πρόγραμμα ευεξίας της και ανυπομονεί να βγει αναζωογονημένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τα συναρπαστικά νέα έργα που την περιμένουν».

Ως έφηβη, η Πάρις αποκατέστησε τη σχέση της με τη μητέρα της.

Η Πάρις ήταν πολύ ανοιχτή σχετικά με την εμπειρία της αποκάλυψης της σεξουαλικότητάς της. «Δεν θα θεωρούσα τον εαυτό μου αμφιφυλόφιλο επειδή έχω βγει με περισσότερους από απλούς άνδρες και γυναίκες» είπε στο Facebook series Unfiltered.

Το 2021, μοιράστηκε ότι ήταν δύσκολο να μιλήσει γι’ αυτό με την «θρησκευόμενη» οικογένειά της, αν και τα αδέρφια της ήταν πολύ υποστηρικτικά. «Η οικογένειά μου είναι πολύ θρησκευόμενη και πολλά πράγματα, όπως η ομοφυλοφιλία, είναι πολύ ταμπού, οπότε δεν μιλάμε γι’ αυτό και δεν είναι πραγματικά αποδεκτό», είπε.

«Έχω φτάσει σε ένα σημείο που τους σέβομαι και τους αγαπώ. Σέβομαι τις πεποιθήσεις τους. Σέβομαι τη θρησκεία τους. Βρίσκομαι σε ένα σημείο που περιμένω να αφήσουν στην άκρη τον πολιτισμό και τη θρησκεία τους… οι προσδοκίες οδηγούν σε δυσαρέσκεια. Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για μένα δεν είναι δική μου δουλειά» πρόσθεσε.

Όπως και ο μεγαλύτερος αδερφός της, οι νονοί της Πάρις είναι επίσης οι Κάλκιν και Τέιλορ.

Στο παρελθόν αποκαλούσε τον αδερφό της Πρινς «δίδυμο» της και πάντα τον θαύμαζε. «Είναι τα πάντα για μένα, καταλαβαίνεις;» μοιράστηκε η Paris για τη σχέση της με τον Prince το 2020. «Πάντα τον θαύμαζα και πάντα ήθελα την έγκρισή του και τα πάντα, και ήθελα να του μοιάσω περισσότερο».

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της ως μουσικός, η Πάρις έχει συμμετάσχει σε αρκετά συγκροτήματα και έχει κυκλοφορήσει τόσο EPs όσο και ένα πλήρες σόλο άλμπουμ, το Wilted, το 2020.

«Όλοι στην οικογένειά μου κάνουν μουσική. Εννοώ, είμαι Τζάκσον», δήλωσε. Εκτός από τη μουσική, είναι μοντέλο και ηθοποιός, αποτελώντας το πρόσωπο της KVD Beauty και εμφανιζόμενη σε σειρές όπως το American Horror Story.

View this post on Instagram A post shared by 𝚙𝚔 (@parisjackson)

Μπίγκι Τζάκσον, 22 ετών

Από τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, ο Μπίγκι είναι εκείνος που διατηρεί το πιο χαμηλό προφίλ. Γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας το 2002 ως Πρινς Μάικλ Τζάκσον ο Β΄, και ήταν γνωστός ως Μπλάνκετ. Το 2015 άλλαξε το όνομά του σε Μπίγκι.

Ο Μπίγκι είναι πολύ κοντά στον μεγαλύτερο αδελφό του, Πρινς, με οικογενειακό φίλο να δηλώνει στο People το 2019 ότι είναι «κολλητοί φίλοι».

Παρότι είναι γνωστός για την ιδιωτικότητά του, ο Μπίγκι έδωσε μια σπάνια συνέντευξη το 2021, μιλώντας για την επιθυμία του να κάνει έναν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο.

EXCLUSIVE: Bigi Jackson speaks about his father, Michael Jackson’s legacy for the first time. Bigi, formerly known as Blanket, is using his voice to call on world leaders to tackle the problem of climate change as COP26 begins. pic.twitter.com/920Zlk4usK — Good Morning Britain (@GMB) November 1, 2021

«Αυτό είναι που θέλει να κάνει ο καθένας από εμάς [τα αδέλφια] – να φτιάχνει πράγματα που οι άνθρωποι απολαμβάνουν, αλλά και που ωφελούν τη ζωή τους», είπε. Ο ίδιος έχει μεγάλο πάθος για την κλιματική αλλαγή. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι γι’ αυτό. Έχουμε κάποια δουλειά να κάνουμε, αλλά η γενιά μας ξέρει πόσο σημαντικό είναι».

Πρόσφατα, ο Μπίγκι ενεπλάκη σε μια νομική διαμάχη με τη γιαγιά του, Κάθριν Τζάκσον, σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων της περιουσίας του πατέρα του.

Ο Μπίγκι διαφώνησε με το να χρησιμοποιήσει η Κάθριν χρήματα από την περιουσία για να καλύψει τα νομικά της έξοδα σε μια συνεχιζόμενη μάχη για τη διαχείριση της, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν θα ωφελούσε το σύνολο της περιουσίας.