Μάικλ Τζάκσον: Πότε θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας που θα χωριστεί σε 2 μέρη

Μετά από πολλά εμπόδια και περισσότερο παρασκήνιο, η εταιρία παραγωγής της πολυαναμενόμενης ταινίας «Lionsgate», πήρε την απόφαση να μεταφέρει την πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Η αρχική ημερομηνία για να βγει στις αίθουσες ήταν στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Ο προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται στα 155 εκατομμύρια δολάρια.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι αρκετό και οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να βγάλουν δύο ταινίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Lionsgate, Τζον Φέλτχαϊμερ, είχε δήλωσει πριν λίγες εβδομάδες:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις 3½ ώρες εντυπωσιακού υλικού από τον παραγωγό Γκράχαμ Κινγκ και τον σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά. Θα ανακοινώσουμε σύντομα τη στρατηγική κυκλοφορίας και τον ακριβή χρόνο.

«Όταν κοιτάς την τεράστια δισκογραφική του παρακαταθήκη και την καλλιτεχνική του προσφορά, τίθεται το ερώτημα αν όλα αυτά μπορούν να χωρέσουν σε μία μόνο ταινία. Είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί έντονα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Φόγκελσον.

