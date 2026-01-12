magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Σταρ του Χόλιγουντ, λαμπερές εμφανίσεις και αντι-ICE μηνύματα «παρέλασαν» από το κόκκινο χαλί στις φετινές Χρυσές Σφαίρες. Γνωστοί ηθοποιοί, πέρασαν το δικό τους πολιτικό μήνυμα στο πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό event της χρονιάς, καταγγέλλοντας την βία της κυβερνητικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων. Αφορμή στάθηκε η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, που έχασε τη ζωή της από τα πυρά αξιωματικού της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Οι ασπρόμαυρες καρφίτσες με τα συνθήματα «BE GOOD» και «ICE OUT» μετέφεραν τη διαμαρτυρία στο κέντρο της λαμπερής τελετής, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή κλίματος σε σχέση με την περσινή, πιο ουδέτερη διοργάνωση και επαναφέροντας την πολιτική διάσταση στον θεσμό.

Ποιοι φόρεσαν τις καρφίτσες

Στο κόκκινο χαλί τις φόρεσαν ο Μαρκ Ράφαλο, η Γουάντα Σάικς και η Νατάσα Λιόν, σύμφωνα με το Associated Press. Αργότερα, μέσα στην αίθουσα, τις πρόσθεσαν στο ντύσιμό τους η Τζιν Σμαρτ και η Αριάνα Γκράντε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JO BAKER (@missjobaker)


Η Σμαρτ διατήρησε την καρφίτσα πάνω στο φόρεμά της ακόμη και τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική ή μουσική τηλεοπτική σειρά, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον συμβολισμό της κίνησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mark Ruffalo (@markruffalo)

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Από την ημέρα του θανάτου της Ρενέ Γκουντ, την Τετάρτη, ξέσπασε κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αιτήματα αφορούν τόσο τη λογοδοσία για τη δολοφονία της στη Μινεάπολη όσο και ένα ξεχωριστό περιστατικό στο Πόρτλαντ, όπου πράκτορες της Συνοριοφυλακής τραυμάτισαν δύο άτομα.

Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις Αρχές, με τη Μινεάπολη να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς εκεί η ICE πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση μεταναστευτικής επιβολής που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν προαναγγείλει δυναμικές παρεμβάσεις, ενώ το FBI διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της Γκουντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, υπερασπίζεται τον αξιωματικό της ICE, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, εκτιμώντας πως η Γκουντ επρόκειτο να τον χτυπήσει με το όχημά της.

Ο Ντας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, φορά μια πινακίδα διαμαρτυρίας κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, καθώς άνθρωποι συγκεντρώνονται σε διαδήλωση ενάντια στην εντατικοποίηση της μεταναστευτικής επιβολής του νόμου, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη. Σιάτλ, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 10 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/David Ryder.

Ένα ακόμη περιστατικό που πυροδότησε οργή

Η υπόθεση της Μινεάπολης δεν είναι μεμονωμένη. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, εκτός υπηρεσίας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τον 43χρονο Κιθ Πόρτερ στο Λος Άντζελες, γεγονός που προκάλεσε νέες κινητοποιήσεις και αιτήματα για τη σύλληψη του υπεύθυνου.

Η ιδέα για τις καρφίτσες «ICE OUT» ξεκίνησε από μια νυχτερινή ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στη Νελίνι Σταμπ, στέλεχος του Working Families Power, και την Τζες Μοράλες Ροκέτο, εκτελεστική διευθύντρια της λατινοαμερικανικής οργάνωσης Maremoto.

Οι διοργανώτριες γνωρίζουν ότι οι μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής κοινωνικών μηνυμάτων. Σύμμαχοι της πρωτοβουλίας μοίραζαν τις καρφίτσες σε εκδηλώσεις και πάρτι που προηγήθηκαν των Χρυσών Σφαιρών, με στόχο η καμπάνια να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων και να διατηρηθεί στη δημόσια συζήτηση η υπόθεση της Γκουντ και άλλων θυμάτων πυροβολισμών από πράκτορες της ICE.


Οι διοργανώτριες γνωρίζουν τη δύναμη που έχουν τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στο να φέρνουν κοινωνικά ζητήματα στο προσκήνιο. Για τη Μοράλες Ροκέτο, αυτή ήταν η τρίτη χρονιά ακτιβιστικής παρουσίας στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς στο παρελθόν είχε κινητοποιήσει το Χόλιγουντ ενάντια στις πολιτικές οικογενειακών διαχωρισμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Ιστορικές αναφορές και κινητοποίηση καλλιτεχνών

Η Σταμπ παρέπεμψε στα Όσκαρ του 1973, όταν η Σατζίν Λιτλφέδερ ανέβηκε στη σκηνή αντί του Μάρλον Μπράντο και αρνήθηκε το βραβείο του, καταγγέλλοντας την απεικόνιση των ιθαγενών Αμερικανών από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ακολούθησε ένα ντόμινο επαφών με καλλιτέχνες και influencers, που έφεραν το μήνυμα σε όλο και πιο προβεβλημένα πρόσωπα. Στην πρώτη φάση συμμετείχε και η εργατική ακτιβίστρια Άι-Τζεν Που, η οποία είχε περπατήσει στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών το 2018 μαζί με τη Μέριλ Στριπ, στο πλαίσιο του κινήματος Time’s Up.

YouTube thumbnail

Η συνέχεια της δράσης

Σύμμαχοι της καμπάνιας μοίραζαν τις καρφίτσες στα κοσμικά events που προηγήθηκαν της τελετής, ζητώντας από καλεσμένους να τις φορέσουν.

Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων, ώστε να παραμείνουν στη δημόσια συζήτηση τα ονόματα της Ρενέ Γκουντ και άλλων ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά πρακτόρων της ICE.

