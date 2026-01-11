magazin
11.01.2026
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
11 Ιανουαρίου 2026

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

A
A
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Παρουσιαστές των κορυφαίων late-night εκπομπών στις ΗΠΑ αντέδρασαν με οργή στον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων (ICE), στη Μινεάπολη.

Oι τοποθετήσεις τους κινήθηκαν μακριά από τη σάτιρα και πλησίασαν περισσότερο σε πολιτική καταγγελία και δημόσιο κάλεσμα για λογοδοσία.

Ένα άτομο κρατά πλακάτ με την εικόνα της Ρενέ Νικόλ Γκουντ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και πορείας με σύνθημα «ICE Out of Minnesota», που οργανώθηκε από την Επιτροπή Δράσης για τα Δικαιώματα των Μεταναστών στη Μινεσότα (MIRAC), λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της από πράκτορα της ICE, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ΗΠΑ, 10 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Tim Evans

«Είναι μια παράλογη αλλά απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»

Ο Στίβεν Κολμπέρ άνοιξε το Late Show με βαρύ τόνο, μιλώντας για μια «παράλογη αλλά προβλέψιμη τραγωδία». Αναφέρθηκε στα βίντεο αυτοπτών μαρτύρων που δείχνουν το αυτοκίνητο της Γκουντ να απομακρύνεται, τη στιγμή που ο πράκτορας πυροβολεί στο πλάι του οχήματος.

Ο Κόλμπερτ αμφισβήτησε ανοιχτά την επίσημη αφήγηση της κυβέρνησης, η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», τονίζοντας ότι αυτό ειπώθηκε προτού υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα.

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας εκτέλεσε έναν Αμερικανό πολίτη χωρίς αιτία, μπροστά σε μάρτυρες, σε έναν δρόμο της πόλης», είπε. «Όμως η κυβέρνηση σάς λέει ότι αυτό δεν είδατε. Λένε ότι είδατε την αντίδραση σε μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας. Σας ζητούν να τους πιστέψετε και όχι τα μάτια σας. Και το είπαν αυτό αμέσως, πριν υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα».

Ένα άτομο φορώντας φουσκωτή στολή διαμαρτύρεται έξω από τις εγκαταστάσεις της ICE στο Πόρτλαντ, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στη Μινεάπολη, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ΗΠΑ, 10 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/John Rudoff

Υπενθύμισε ακόμη ότι πρόκειται για τον ένατο πυροβολισμό της ICE μέσα σε λίγους μήνες, λέγοντας: «Οπότε αυτό μοιάζει λιγότερο με μεμονωμένο περιστατικό και περισσότερο με τάση. Δεν βλέπεις την ένατη ταινία Fast and Furious και σκέφτεσαι: “Ξέρεις κάτι; Αρχίζω να νιώθω ότι ο Βιν Ντίζελ νοιάζεται πολύ για την οικογένεια.”»

Η ανάληψη της έρευνας από το FBI, με τον αποκλεισμό των τοπικών αρχών από το αποδεικτικό υλικό, αποτέλεσε –κατά τον ίδιο– σαφές μήνυμα συγκέντρωσης εξουσίας και ελέγχου της αφήγησης.

«Αυτό θα έπρεπε να είναι καμπανάκι για ολόκληρη τη χώρα, είτε ζείτε σε »κόκκινη» είτε σε »μπλε» πολιτεία», κατέληξε. «Γιατί αν το αφήσουμε να συνεχιστεί, ανεξάρτητα από το πώς ψήφισε η πολιτεία σας, μια μέρα θα έχετε ένοπλους κρατικούς πράκτορες χωρίς λογοδοσία να δρουν ανεξέλεγκτα στην πόλη σας. Γι’ αυτό, ειρηνικά και χωρίς βία, παρακαλώ ενημερώστε τους ηγέτες σας ότι δεν το θέλετε αυτό».

YouTube thumbnail

Σεθ Μέγιερς

Στο Late Night, ο Σεθ Μέγιερς συνέδεσε τον πυροβολισμό με όσα χαρακτήρισε συστηματική παραπληροφόρηση της κυβέρνησης γύρω από το μεταναστευτικό. Υπενθύμισε ότι προεκλογικά είχε υποσχεθεί στοχευμένες επιχειρήσεις κατά επικίνδυνων εγκληματιών, ενώ στην πράξη –όπως είπε– «η χώρα έχει γεμίσει ομοσπονδιακούς πράκτορες», με εφόδους σε γειτονιές, καταστήματα και σχολεία.

Ο Μέγιερς αναφέρθηκε σε περιστατικό σε λύκειο της Μινεάπολης, όπου πράκτορες της ICE έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και συνέλαβαν δύο Αμερικανούς πολίτες, τονίζοντας ότι πάνω από 170 πολίτες των ΗΠΑ έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των επιχειρήσεων.

Μια γυναίκα κρατά ένα κερί, καθώς άνθρωποι —μεταξύ τους και άτομα ντυμένα με φουσκωτές στολές βατράχων— συγκεντρώνονται σε αγρυπνία, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στη Μινεάπολη, έξω από τις εγκαταστάσεις της ICE στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ΗΠΑ, 10 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Carlos Barria

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στη δήλωση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία περιέγραψε τη Γκουντ ως «τρομοκράτισσα», λέγοντας ότι «επιτέθηκε [στους πράκτορες της ICE] και σε όσους βρίσκονταν γύρω τους και προσπάθησε να τους πατήσει και να τους εμβολίσει με το όχημά της».

«Αυτό είναι ένα κατάφωρο ψέμα που διαψεύδεται από το βίντεο που όλοι μπορούμε να δούμε», απάντησε ο Μέγιερς.

«Αυτές οι μέρες είναι χάλια. Το να προσπαθείς να μιλήσεις με ελαφρότητα για τον κόσμο στον οποίο ζούμε είναι απαίσιο», είπε. «Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να τελειώσω με αυτό: μια 37χρονη μητέρα σε ένα Honda Pilot πυροβολήθηκε θανάσιμα σε έναν κατοικημένο δρόμο και τη λένε τρομοκράτισσα.

»Οι ίδιοι άνθρωποι που αποκάλεσαν ήρωες όσους εισέβαλαν σε ομοσπονδιακό κτίριο, που στήριξαν την απονομή χάριτος σε όσους ξυλοκόπησαν αστυνομικούς του Καπιτωλίου αγνοώντας τις εντολές τους, μας λένε ότι μια γυναίκα που σκοτώθηκε στο αυτοκίνητό της, στη γειτονιά της, είναι εγχώρια τρομοκράτισσα. Και όταν το κάνουν αυτό, μας λένε και ποιοι είναι. Και είναι δουλειά μας να μην το ξεχάσουμε ποτέ».

YouTube thumbnail

«Μας ζητούν να μην πιστεύουμε τα μάτια μας»

Ο Τζίμι Κίμελ μίλησε για «κατάρρευση κάθε στοιχειώδους αξιοπρέπειας» και έθεσε το ερώτημα τι οφείλει να κάνει ένας πολίτης όταν η εξουσία τού λέει ότι αυτό που βλέπει δεν συνέβη.

Παρότρυνε το κοινό να δει τα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Περιέγραψε τη Γκουντ ως άοπλη μητέρα χωρίς ποινικό μητρώο, που προσπαθούσε να απομακρυνθεί από ένοπλους, μασκοφόρους άνδρες μέσα στο χιόνι. Αμφισβήτησε ευθέως τον ισχυρισμό ότι ο πράκτορας «ακολούθησε την εκπαίδευσή του», χαρακτηρίζοντάς τον προσβλητικό όχι μόνο για το θύμα, αλλά και για την ίδια την έννοια της αστυνόμευσης.

«Αντί για άρνηση και διαστρέβλωση», είπε, «η σωστή αντίδραση θα ήταν συγγνώμη, έρευνα και δικαιοσύνη».

YouTube thumbnail

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @jimmykimmel

