Οι Μπεν Στίλερ, Μαρκ Ράφαλο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο αντιτάσσονται και αυτοί μεταξύ των 4.000 καλλιτεχνών τους στην επικείμενη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros.

Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον των Warner Bros. Studios διεξάγονται τους τελευταίους μήνες, με το Netflix σε κάποιο σημείο να είχε θεωρηθεί ότι θα επικρατήσει.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, η εταιρεία streaming αποσύρθηκε από την προσφορά, αφήνοντας ελεύθερο τον δρόμο για την Paramount Skydance να αποκτήσει το μεγάλο στούντιο.

The Hollywood petition to block the Paramount-Warner Bros. merger continues to grow as 4,000-plus names have now signed it, including Robert De Niro, Sofia Coppola and Holly Hunter. “This transaction would further consolidate an already concentrated media landscape, reducing… pic.twitter.com/Zs0E8yYdAa — Variety (@Variety) April 23, 2026

Τι προβλέπει η συμφωνία

Την περασμένη εβδομάδα, οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery ενέκριναν την εξαγορά ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει της οποίας η Paramount Skydance, με την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και του γιου του Ντέιβιντ, θα αναλάβουν τον έλεγχο όλων των κινηματογραφικών σειρών και καναλιών της Warner Bros., συμπεριλαμβανομένων των Harry Potter, Game Of Thrones, HBO, CNN, DC Universe και The Lord Of The Rings.

Η συμφωνία χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Όμως μια σειρά από μεγάλα ονόματα σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης, επικαλούμενοι τον κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας και την πιθανότητα ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για τους θεατές και σε μείωση του αριθμού των έργων που θα λάβουν το πράσινο φως.

Μπεν Στίλερ: «Η συγχώνευση μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση»

Πάνω από 4.000 ηθοποιοί και σκηνοθέτες έχουν υπογράψει την επιστολή, μεταξύ άλλων οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιν Φόντα, Έντουαρντ Νόρτον, Μπεν Στίλερ, Ντέιβιντ Φίντσερ, Ντενί Βιλνέβ, Μπράιαν Κράστον.

Σε σχόλιό του, σε ανάρτηση του Μαρκ Ράφαλο, ο Μπεν Στίλερ σημείωσε: «H συρρίκνωση των επιλογών έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες για νέες φωνές και ποικίλες απόψεις».

«Η συγχώνευση μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση» εκτίμησε.

Τι γράφει η επιστολή

«Ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συγχώνευση που δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών έναντι του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος» γράφει η επιστολή, που δημοσιεύθηκε στους New York Times και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο BlocktheMerger.com. «Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ποικιλομορφία του κλάδου μας θα τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία».