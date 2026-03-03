newspaper
Σχεδόν σίγουρη η έγκριση του deal εξαγοράς της Warner από την Paramount
03 Μαρτίου 2026

Σχεδόν σίγουρη η έγκριση του deal εξαγοράς της Warner από την Paramount

Ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ, λέει ότι η προσφορά της Paramount για την Warner εγείρει ένα «δραστικά διαφορετικό» επίπεδο ανησυχίας από την προσφορά Netflix

Σύνταξη
Spotlight

Η εποπτική αρχή δεν θα επιδιώξει να μπλοκάρει τη συμφωνία της Paramount ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά της Warner Bros, άφησε να εννοηθεί ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ για τα μέσα ενημέρωσης και υποβάθμισε τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό των τηλεοπτικών δικτύων των εταιρειών.

Η Paramount έγινε ο τελευταίος εναπομείνας πλειοδότης για την Warner Bros την περασμένη εβδομάδα, αφού το Netflix αρνήθηκε να αντιταχθεί στην προσφορά της των 31 δολαρίων ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, δήλωσε στους Financial Times σε συνέντευξή του στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη τη Δευτέρα ότι έχουν «εκφραστεί ανησυχίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη συγκέντρωση εξουσίας» που προκύπτουν από την προηγουμένως συμφωνημένη συμφωνία της Warner Bros με το Netflix.

Πρόσθεσε όμως ότι «προφανώς το επίπεδο του μεριδίου αγοράς και το ζήτημα με την εξαγορά της Paramount είναι δραστικά διαφορετικά».

Ο Καρ, ο οποίος διορίστηκε το 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρυθμιστικού έργου για τη συμφωνία θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ρόλος της FCC θα περιοριστεί κυρίως στην εξέταση της χρηματοοικονομικής δομής που θεσπίζει η Paramount, η οποία ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον, γιο του μακροχρόνιου υποστηρικτή του Τραμπ και ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Η FCC αγνοεί τις επικρίσεις

Η συμφωνία της Paramount χρηματοδοτείται από 47 δισεκατομμύρια δολάρια σε ίδια κεφάλαια, με πλήρη υποστήριξη από την οικογένεια Έλισον και την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων RedBird Capital Partners. Η συμφωνία χρηματοδοτείται επίσης από μια ομάδα επενδυτών κρατικού πλούτου από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από τα δικαιώματα διακυβέρνησης, καθώς και από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος.

Ο Καρ δήλωσε: «Όλες οι πληροφορίες που έχω δει σχετικά με αυτό το εξωτερικό χρέος… είναι ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύμφωνα με τους κανόνες της FCC ως αυτό που ονομάζουμε καλόπιστο χρέος, που σημαίνει ότι θα ήταν μια πολύ γρήγορη, σχεδόν pro forma αναθεώρηση».

Η συμφωνία θα έχει ευρείες επιπτώσεις στον κλάδο της ψυχαγωγίας και στα μέσα ενημέρωσης. Θα συνδυάσει δύο στούντιο του Χόλιγουντ με ιστορία ενός αιώνα, τις υπηρεσίες streaming Paramount+ και HBO Max και δύο μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ειδήσεων, το CNN της Warner και το CBS News της Paramount.

Ενώ ορισμένοι παρατηρητές εκφράζουν ανησυχίες για την εδραίωση μιας ισχυρής θέσης της Paramount στα μέσα ενημέρωσης σε μια εποχή που υπάρχουν ανησυχίες για την ανεξαρτησία του κλάδου, ο Καρ περιέγραψε τον ανταγωνισμό στον τομέα ως γενικά «πολύ ισχυρό».

«Εξετάζουμε τις αλλαγές από κανονιστικής άποψης για να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη κλίμακα στις εκπομπές», δήλωσε ο Carr. Πρόσθεσε ότι η FCC δεν ρυθμίζει άμεσα το περιεχόμενο των καλωδιακών καναλιών.

Η επιρροή Τραμπ στο deal Warner – Paramount

Ο Τραμπ έχει επίσης πολλαπλά συμφέροντα στη συμφωνία – ένα από τα οποία είναι οι αλλαγές στο CNN, ένα μακροχρόνιο στόχο της οργής του προέδρου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να συμμορφωθεί με αυτό που θεωρεί ως επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε στους FT ο Ράιλι Στιλ, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Κολούμπια – μια κίνηση που χαρακτήρισε «προβλεπτική συμμόρφωση».

«Ο Τραμπ θα είναι ο τελικός υπεύθυνος για το αν οι αντιμονοπωλιακές αρχές αμφισβητούν πραγματικά οποιονδήποτε συνδυασμό εδώ», είπε ο Στιλ, προσθέτοντας ότι ο Έλισον, ένας σημαντικός Ρεπουμπλικάνος δωρητής, έχει την προσοχή του προέδρου.

Ωστόσο, αναμένονται και άλλες κανονιστικές αναθεωρήσεις για την Paramount. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη εξαγορά «δεν έχει περάσει από τον κανονιστικό έλεγχο» και ότι η πολιτεία σκοπεύει «να είναι αυστηρή» στην αξιολόγησή του.

Η συγχώνευση θα οδηγήσει επίσης στην ενοποίηση της ιδιοκτησίας δύο από τα πέντε μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο, δίνοντας στην Paramount μεγαλύτερη εξουσία επί των πληρωμών και των μισθών.

Στην Ευρώπη, όπου οι κινηματογραφικοί φορείς έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη συμφωνία, οι αναλυτές αναμένεται ότι η προτεινόμενη συμφωνία θα υποβληθεί σε εντατική αξιολόγηση.

Η Paramount βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές στις Βρυξέλλες, ανέφεραν άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα. Η εταιρεία επιβαρύνεται με τέλος διάλυσης 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν η συμφωνία δεν εγκριθεί.

Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

