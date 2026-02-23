Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery εξελίσσεται ταυτόχρονα σε επιχειρηματικό και θεσμικό μπρα ντε φερ. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η προσφορά των 83 δισ. δολαρίων της Netflix για την απόκτηση των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της εταιρείας. Από την άλλη, η εχθρική προσφορά των 108 δισ. δολαρίων από την πλευρά του Ντέιβιντ Έλισον (Paramount).

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης παρεμβαίνει επισήμως, ξεκινώντας αντιμονοπωλιακή έρευνα για να διαπιστώσει εάν η συμφωνία της Netflix θα μπορούσε να περιορίσει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό ή να οδηγήσει σε συνθήκες μονοπωλίου, σύμφωνα με το Deadline.

Τι ερευνάται

Η Αντιμονοπωλιακή Διεύθυνση απέστειλε Civil Investigative Demand (CID) — δηλαδή υποχρεωτικό αίτημα παροχής εγγράφων και ένορκων απαντήσεων — σε σκηνοθέτες, παραγωγούς και εταιρείες του κλάδου.

Το έγγραφο υπογράφεται από τον υπηρεσιακό επικεφαλής της Διεύθυνσης, Ομίντ Ασεφί, ο οποίος αντικατέστησε πρόσφατα την Αμπιγκέιλ Σλέιτερ. Σε αυτό αναφέρεται ρητά ότι εξετάζεται ενδεχόμενη παραβίαση:

του Άρθρου 7 του Clayton Act (συγχωνεύσεις που μειώνουν ουσιωδώς τον ανταγωνισμό),

του Άρθρου 2 του Sherman Act (μονοπώληση ή απόπειρα μονοπώλησης αγοράς).

Οι αποδέκτες της εντολής έχουν διορία έως τις 23 Μαρτίου να καταθέσουν τα ζητούμενα στοιχεία στην ομάδα της Παμ Μπόντι. Αν και η CID φέρει ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου, πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Το ορόσημο της 20ής Μαρτίου

Η προθεσμία της 23ης Μαρτίου έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την ειδική γενική συνέλευση των μετόχων της WBD (20 Μαρτίου), όπου θα τεθεί σε ψηφοφορία η εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβιντ Ζάσλαβ υπέρ της αποδοχής της προσφοράς των 83 δισ. δολαρίων της Netflix.

Παράλληλα, η Paramount Global συνεχίζει τις νομικές της κινήσεις κατά της συγχώνευσης.

Η συγκυρία και οι πολιτικές πιέσεις

Η έναρξη της έρευνας συμπίπτει χρονικά με:

την αποστολή επικριτικής έκθεσης κατά της Netflix από φορέα συνδεόμενο με το Heritage Foundation προς Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές,

την κατάθεση του Τεντ Σαράντος στις 3 Φεβρουαρίου ενώπιον της υποεπιτροπής Αντιμονοπωλιακής Πολιτικής της Γερουσίας, υπό τον γερουσιαστή Μάικ Λι.

Κατά την ακρόαση, ο Τεντ Σαράντος δήλωσε ότι έχει «εμπιστοσύνη πως η υπόθεση θα κριθεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα».

Τι απαντά η Netflix

Η επίσημη θέση της εταιρείας, μέσω του νομικού της συμβούλου Ντέιβιντ Χάιμαν, είναι ότι η Netflix δρα σε «εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον» και δεν διαθέτει ούτε επιδιώκει μονοπωλιακή ισχύ.

Η εταιρεία διαθέτει 325 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, ακόμη και με την προσθήκη των 128 εκατομμυρίων συνδρομητών του HBO Max, δεν θα δημιουργηθεί μονοπώλιο.

Στο περιθώριο των BAFTA στο Λονδίνο, ο Τεντ Σαράντος δήλωσε προς την Paramount: «Ας καταθέσουν καλύτερη πρόταση και ας δούμε αν μπορούν να κερδίσουν».

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει δημόσια ότι «δεν θα έπρεπε να εμπλακεί» στο ποιος θα αποκτήσει τη Warner Bros. Discovery, ωστόσο έχει εκφράσει θετικά σχόλια για τον Ντέιβιντ Έλισον και τον Λάρι Έλισον, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον της Σούζαν Ράις, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Netflix.

Ταυτόχρονα, έχει χαρακτηρίσει τον Τεντ Σαράντος «game changer» και «εξαιρετικό άνθρωπο», προσθέτοντας πολιτική ασάφεια σε μια ήδη περίπλοκη υπόθεση.

Η αντιμονοπωλιακή έρευνα δεν σημαίνει αυτόματα μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Μπορεί όμως να καθυστερήσει σημαντικά την ολοκλήρωσή της, να επιβάλει όρους ή — στο ακραίο σενάριο — να την ανατρέψει.

Η αναμέτρηση για τη Warner Bros. Discovery δεν αφορά πλέον μόνο τα 83 ή τα 108 δισ. δολάρια. Αφορά τα όρια της συγκέντρωσης ισχύος στη διεθνή βιομηχανία της ψυχαγωγίας.