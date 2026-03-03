magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η νέα εποχή στο streaming φαίνεται πως θα έχει λιγότερα app και περισσότερες «υπερ-πλατφόρμες». Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, αποκάλυψε σε ενημέρωση επενδυτών ότι οι Paramount+ και HBO Max προορίζονται να συγχωνευθούν σε μία ενιαία υπηρεσία.

Όπως εξήγησε, οι δύο πλατφόρμες μαζί ξεπερνούν ήδη τα 200 εκατομμύρια απευθείας συνδρομητές παγκοσμίως, αριθμός που — κατά την εκτίμησή του — δίνει στον νέο όμιλο κρίσιμο μέγεθος για να ανταγωνιστεί τους «μεγάλους» του χώρου.

Το deal που αλλάζει τις ισορροπίες

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, σε ένα deal που ακολούθησε την αποχώρηση του Netflix από τη διεκδίκηση, όταν η Paramount κατέθεσε υψηλότερη προσφορά.

Εφόσον οι αμερικανικές αρχές — και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης — ανάψουν το πράσινο φως, το περιεχόμενο του HBO Max, όπως οι σειρές «The Pitt» και «A Knight of the Seven Kingdoms», θα συνυπάρχει στην ίδια πλατφόρμα με τίτλους της Paramount, ανάμεσά τους τα «South Park» και «Yellowstone».

«Το HBO πρέπει να παραμείνει HBO»

Ο Έλισον έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το ιστορικό brand δεν πρόκειται να αλλοιωθεί. «Το HBO πρέπει να παραμείνει HBO», ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας μάλιστα πως προσωπικά ξεχωρίζει το «Game of Thrones» ως αγαπημένο του προϊόν. «Έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό brand και ηγούνται στον χώρο. Θέλουμε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν — και ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε.

Ρυθμιστικός έλεγχος και συγκέντρωση ισχύος

Η συμφωνία για την Warner Bros. Discovery αποτιμάται περίπου στα 110 δισ. δολάρια και θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθεί στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών. Χωρίς πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, κάτω από την ίδια εταιρική «ομπρέλα» θα βρεθούν τα στούντιο Warner Bros. και Paramount, οι πλατφόρμες HBO Max και Paramount+, αλλά και τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS και το CNN.

Παρά τις πιθανές αντιδράσεις, ο Έλισον εμφανίστηκε βέβαιος ότι η συμφωνία δεν θα συναντήσει ανυπέρβλητα εμπόδια.

REUTERS/Mario Anzuoni

Η ευρύτερη τάση στο streaming

Το streaming έχει ήδη περάσει σε φάση έντονης συγκέντρωσης. Το Hulu ανήκει πλέον εξ ολοκλήρου στη Disney, η οποία σχεδιάζει τη στενότερη ενοποίηση με το Disney+, ενώ ήδη διαθέτει πακέτα συνδρομής που συνδυάζουν Disney+, Hulu και ESPN+.

Η ενοποίηση Paramount+ και HBO Max, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ακόμη ένα βήμα προς μια αγορά όπου λίγοι, ισχυροί παίκτες θα συγκεντρώνουν τεράστιους καταλόγους περιεχομένου και εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.

*Mε πληροφορίες από: The Washington Post 

