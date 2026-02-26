Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την πιθανή εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix παίρνει διαστάσεις, με τον Μαρκ Ράφαλο να παρεμβαίνει ανοιχτά απέναντι στην επιστολή που απέστειλε ο Τζέιμς Κάμερον σε Αμερικανό γερουσιαστή.

Ο τετράκις υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, μέσω Threads το Σάββατο, έθεσε ευθέως ζήτημα συνέπειας: «Λοιπόν… η επόμενη ερώτηση προς τον κ. Κάμερον θα έπρεπε να είναι η εξής… ‘Είστε επίσης αντίθετος στα μονοπώλια που θα δημιουργούσε μια εξαγορά από την Paramount; Ή σας ενοχλεί μόνο το ενδεχόμενο της Netflix;’ Νομίζω πως η απάντηση θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την κινηματογραφική κοινότητα και πρέπει να δοθεί άμεσα. Είναι ο Μάικ Λι αντίθετος και στην πώληση στην Paramount; Τον ανησυχεί το ίδιο όσο η πώληση στη Netflix;»

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Όλοι θέλουμε να μάθουμε… Μιλώ εκ μέρους εκατοντάδων χιλιάδων κινηματογραφιστών παγκοσμίως».

Η επιστολή Κάμερον και οι ενστάσεις για τις αίθουσες

Η τοποθέτηση του Ράφαλο ήρθε ως απάντηση στην επιστολή που απέστειλε ο Κάμερον στις 10 Φεβρουαρίου προς τον γερουσιαστή Μάικ Λι (Ρεπουμπλικανός – Γιούτα), η οποία δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Σε αυτήν, ο δημιουργός του Avatar εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της κινηματογραφικής διανομής στις αίθουσες, εφόσον η Netflix αποκτήσει τη Warner Bros.

«Το επιχειρηματικό μοντέλο της Netflix έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το μοντέλο παραγωγής και διανομής ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες, έναν κλάδο που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς», σημείωσε. «Κατά συνέπεια, συγκρούεται και με το επιχειρηματικό μοντέλο του κινηματογραφικού τμήματος της Warner Bros., ενός από τα ελάχιστα μεγάλα στούντιο που έχουν απομείνει».

Η απάντηση Σαράντος και το ζήτημα του «παραθύρου»

Η απάντηση από την πλευρά της Netflix δεν άργησε. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος, σε συνέντευξή του στο Fox Business Network και την εκπομπή The Claman Countdown, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα έκπληκτος και απογοητευμένος που ο Τζέιμς επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Paramount που διαρκεί εδώ και μήνες σχετικά με αυτή τη συμφωνία».

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς περί «παραθύρου» 17 ημερών για τις κινηματογραφικές προβολές, ξεκαθάρισε: «Δεν έχω πει ποτέ τη φράση ‘παράθυρο 17 ημερών’. Δεν γνωρίζω από πού προέκυψε ή γιατί να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο».

Και πρόσθεσε: «Οι ταινίες θα προβάλλονται στις αίθουσες για 45 ημέρες, με ένα υγιές και δυναμικό πρόγραμμα κυκλοφοριών κάθε χρόνο — και αυτό θα συνεχιστεί. Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε αυτή τη λογική για να μπορέσει να λειτουργήσει».

Παράλληλα, ο Σαράντος απέστειλε και δική του επιστολή προς τον γερουσιαστή Λι, στην οποία υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης του Titanic «διαστρεβλώνει εν γνώσει του τη θέση και τη δέσμευσή μας για τη θεατρική κυκλοφορία των ταινιών της Warner Bros.».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter