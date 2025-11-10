«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Ο Μαρκ Ράφαλο είναι έτοιμος να υποδυθεί έναν ηθικά μπερδεμένο ιερέα στην ταινία «Santo Subito!», ένα θρίλερ που διαδραματίζεται στο Βατικανό και βασίζεται σε αληθινή ιστορία, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Γάλλος σκηνοθέτης Μπερτράν Μπονέλο, του οποίου τα πρώτα έργα («Ο πορνογράφος», «Τιρεσίας» κ.α) συνδέθηκαν με το New French Extremity, μια σειρά γαλλικών ταινιών που γυρίστηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα και θεωρήθηκαν ακραίες λόγω της ωμής απεικόνισης της βίας – κάθε είδους.

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει το ρόλο του «συνηγόρου του διαβόλου» στην έρευνα για τη ζωή του πρώτου πάπα σλαβικής καταγωγής στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ και την πιθανή πορεία του προς την αγιοσύνη, όπως αναφέρει το Variety.

Εκτός οθόνης, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β αγιοποιήθηκε το 2014 από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Η ταινία διαδραματίζεται μετά το θάνατο του ποντίφικα στις 2 Απριλίου 2005 και ακολουθεί τον Μουρόλο καθώς παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους του εκκλησιαστικού κόλπου, περιπλανώμενος σε ένα «ηθικό λαβύρινθο» που τελικά αρχίζει να θέτει ερωτήματα σχετικά με την δική του πίστη.

Πνευματική εμπειρία

Όπως αναφέρει το Variety, τα γυρίσματα της ταινίας «Santo Subito!» θα ξεκινήσουν στις 9 Μαρτίου σε τοποθεσίες στην Ιταλία και την Πολωνία.

Η ιστορία, που παρουσιάζεται ως θρίλερ και θεολογική αφήγηση, ακολουθεί τον Μουρόλο, ο οποίος «πρέπει να διασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα υπονομεύσει την αγιοποίηση του Κάρολ Βοϊτίλα, του πρώτου μη Ιταλού πάπα σε διάστημα 450 χρόνων. Καθώς παίρνει συνεντεύξεις από μια σειρά μαρτύρων — από αφοσιωμένους συναδέλφους έως άτομα εμπιστοσύνης — ο Μούρολο βυθίζεται όλο και πιο βαθιά σε ένα ηθικό λαβύρινθο. Αυτό το ταξίδι προς την αλήθεια θα θέσει τελικά τη δική του πίστη σε δοκιμασία», αναφέρει η σύνοψη.

Ο συνεργάτης της Playtime, μιας εταιρεία του ομίλου Vuelta, η οποία έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις του έργου και θα το παρουσιάσει στους αγοραστές στην Αμερικανική Αγορά Ταινιών, Νίκολας Μπριγκό-Ρομπέρ, χαρακτήρισε το «Santo Subito!» ως μια πνευματική εμπειρία.

«Η ταινία προσφέρει μια πραγματική έρευνα πίσω από τα παρασκήνια του κόσμου του Βατικανού, ενώ μας μεταφέρει και στον κόσμο της πίστης και των αξιών. Το σενάριο είναι συναρπαστικό και δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος που θεωρεί αδιάφορο το ταξίδι του πατέρα Μουρόλο», δήλωσε ο Μπριγκό-Ρομπέρ, ο οποίος προέβλεψε επίσης ότι «ο Ράφαλο θα προσδώσει στον χαρακτήρα το βάθος και την ένταση που του αξίζει».

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDb