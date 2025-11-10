magazin
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Culture Live 10 Νοεμβρίου 2025 | 19:35

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Ο Μαρκ Ράφαλο είναι έτοιμος να υποδυθεί έναν ηθικά μπερδεμένο ιερέα στην ταινία «Santo Subito!», ένα θρίλερ που διαδραματίζεται στο Βατικανό και βασίζεται σε αληθινή ιστορία, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Γάλλος σκηνοθέτης Μπερτράν Μπονέλο, του οποίου τα πρώτα έργα («Ο πορνογράφος», «Τιρεσίας» κ.α) συνδέθηκαν με το New French Extremity, μια σειρά γαλλικών ταινιών που γυρίστηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα και θεωρήθηκαν ακραίες λόγω της ωμής απεικόνισης της βίας – κάθε είδους.

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει το ρόλο του «συνηγόρου του διαβόλου» στην έρευνα για τη ζωή του πρώτου πάπα σλαβικής καταγωγής στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ και την πιθανή πορεία του προς την αγιοσύνη, όπως αναφέρει το Variety.

Εκτός οθόνης, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β αγιοποιήθηκε το 2014 από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Η ταινία διαδραματίζεται μετά το θάνατο του ποντίφικα στις 2 Απριλίου 2005 και ακολουθεί τον Μουρόλο καθώς παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους του εκκλησιαστικού κόλπου, περιπλανώμενος σε ένα «ηθικό λαβύρινθο» που τελικά αρχίζει να θέτει ερωτήματα σχετικά με την δική του πίστη.

Πνευματική εμπειρία

Όπως αναφέρει το Variety, τα γυρίσματα της ταινίας «Santo Subito!» θα ξεκινήσουν στις 9 Μαρτίου σε τοποθεσίες στην Ιταλία και την Πολωνία.

Η ιστορία, που παρουσιάζεται ως θρίλερ και θεολογική αφήγηση, ακολουθεί τον Μουρόλο, ο οποίος «πρέπει να διασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα υπονομεύσει την αγιοποίηση του Κάρολ Βοϊτίλα, του πρώτου μη Ιταλού πάπα σε διάστημα 450 χρόνων. Καθώς παίρνει συνεντεύξεις από μια σειρά μαρτύρων — από αφοσιωμένους συναδέλφους έως άτομα εμπιστοσύνης — ο Μούρολο βυθίζεται όλο και πιο βαθιά σε ένα ηθικό λαβύρινθο. Αυτό το ταξίδι προς την αλήθεια θα θέσει τελικά τη δική του πίστη σε δοκιμασία», αναφέρει η σύνοψη.

Ο συνεργάτης της Playtime, μιας εταιρεία του ομίλου Vuelta, η οποία έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις του έργου και θα το παρουσιάσει στους αγοραστές στην Αμερικανική Αγορά Ταινιών, Νίκολας Μπριγκό-Ρομπέρ, χαρακτήρισε το «Santo Subito!» ως μια πνευματική εμπειρία.

«Η ταινία προσφέρει μια πραγματική έρευνα πίσω από τα παρασκήνια του κόσμου του Βατικανού, ενώ μας μεταφέρει και στον κόσμο της πίστης και των αξιών. Το σενάριο είναι συναρπαστικό και δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος που θεωρεί αδιάφορο το ταξίδι του πατέρα Μουρόλο», δήλωσε ο Μπριγκό-Ρομπέρ, ο οποίος προέβλεψε επίσης ότι «ο Ράφαλο θα προσδώσει στον χαρακτήρα το βάθος και την ένταση που του αξίζει».

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDb

Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Stream magazin
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Ελλάδα 10.11.25

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25 Upd: 21:07

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους
Ακροδεξιοί / Νεοφασίστες 10.11.25

Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους

Μετά από πολλά χρόνια φημών, μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και υποψιών η Ιταλία ξεκινά με εισαγγελική παραγγελία να ελέγχει για πολίτες της χώρας που φέρονται να πήγαιναν για κυνήγι στο πολύπαθο Σαράγεβο

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 10.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»
Μπάσκετ 10.11.25

Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»

Η Μονακό με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην ποινή απαγόρευσης μεταγραφών που της επέβαλε η Ευρωλίγκα κι έκανε λόγο για «προσωρινή τιμωρία, διαδικαστικού χαρακτήρα».

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
