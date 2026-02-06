Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Και πάνω που είχαμε κουραστεί με τους κομιλφό διάσημους που φοβούνται να μιλήσουν και προχωρούν σε χλιαρές δηλώσεις, ήρθε ο Μαρκ Ράφαλο να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

«Γαμ@ την ICE»

Όπως είναι πιθανό να γνωρίζετε, η Μπίλι Άιλις βραβεύτηκε στα φετινά Grammy στην κατηγορία του «Τραγουδιού της χρονιάς» για το Wildflower και, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή για την ευχαριστήρια ομιλία της, η τραγουδίστρια εκτόξευσε πυρά εναντίον της ICE, ενώ ανέφερε ότι «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη Γη».

«Όσο ευγνώμων και αν νιώθω, ειλικρινά δεν νιώθω ότι πρέπει να πω τίποτα άλλο παρά ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε. «Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή, και νιώθω πραγματικά αισιοδοξία σε αυτή την αίθουσα, και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να μιλάμε και να διαμαρτυρόμαστε, και οι φωνές μας έχουν πραγματικά σημασία, όπως και οι άνθρωποι. Γαμ@ την ICE».

Το τι ακολούθησε μπορείτε να το φανταστείτε – οι φασίστες και συντηρητικοί σχολιάζουν με μένος τις δηλώσεις της, με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του γερουσιαστή Έρικ Σμιτ από το Μιζούρι, που υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια θα πρέπει να επιστρέψει το βραβείο Grammy, «πιθανώς και την έπαυλή της, η οποία, υποθέτω, βρίσκεται επίσης σε κλεμμένη γη».

Aνελέητος;

Στη διαμάχη εισχώρησε και ο Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος είπε στον σταρ του «Marty Supreme» και παρουσιαστή του «Shark Tank» Κέβιν Ο’Λίρι στο Threads: «Γιατί δεν το βουλώνεις;».

«Είναι ξεκαρδιστικό», συνέχισε η ανάρτηση του Ράφαλο. «Πας σε οποιαδήποτε εκπομπή και λες βλακείες για ό,τι θες και περιμένεις με αλαζονεία να σε ακούσουμε, αλλά επιτίθεσαι σε μια πραγματική καλλιτέχνιδα που σε έχει ξεπεράσει σε οτιδήποτε ονειρεύεσαι να κάνεις, επειδή είπε κάτι που βρήκε απήχηση σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο[…]Έπαιξες καλά τον εαυτό σου στο Marty Supreme».

Στο «Marty Supreme», ο Κέβιν Ο’Λίρι υποδύεται έναν ανελέητο επιχειρηματία που χρηματοδοτεί την καριέρα του Marty Mauser στο πινγκ-πονγκ, ενώ παράλληλα τον ταπεινώνει με κάθε ευκαιρία.

Ο εκνευρισμός του Μαρκ Ράφαλο ήταν αποτέλεσμα των σχολίων που έκανε ο Ο’Λίρι, στα οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ υποστήριξε ότι η Μπίλι Άιλις έπρεπε να μην πάρει πολιτική θέση, παρά μόνο να χαρεί για τη νίκη της στα βραβεία- κοινώς να έχει απολιτίκ προσέγγιση, ενόσω η δράση της ICE έχει αφήσει πίσω τις δύο δολοφονημένους, Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, και χιλιάδες διαλυμένες οικογένειες.

«Είναι το πρώτο μάθημα για τους διάσημους: καθώς ανεβαίνεις, είτε είσαι σταρ του κινηματογράφου είτε της μουσικής ή οτιδήποτε άλλο, κλείσε το στόμα σου και απλά διασκέδασε», είπε ο Ο’Λίρι.

Την απάντηση σε αυτή την προτροπή, την έδωσε ο αδερφός της τραγουδίστριας Finneas, ο οποίος την υπερασπίστηκε, γράφοντας στο Threads: «Βλέπω πολλούς ισχυρούς ηλικιωμένους λευκούς άνδρες να εξοργίζονται για τα λόγια της 24χρονης αδελφής μου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την απονομή του βραβείου. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε τα ονόματά σας στο αρχείο Έπσταιν».

*Με πληροφορίες από: Variety