«The Apprentice»: Το CBS και το ABC αρνήθηκαν να προβάλλουν το τρέιλερ της ταινίας για τον Ντόναλντ Τραμπ

H ταινία που τον Μάιο προκάλεσε αντιδράσεις στο Φεστιβάλ των Καννών γίνεται τώρα θέμα συζήτησης ξανά στα Μέσα Ενημέρωσης και Δικτύωσης. Λόγος γίνεται για την αμφιλεγόμενη ταινία «The Apprentice» στην οποία ο Σεμπάστιαν Σταν υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Η αιτία που έχει δημιουργηθεί «σαματάς» και πάλι για την εν λόγω ταινία είναι πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί CBS και ABC αρνήθηκαν να προβάλλουν το τρέιλερ της, σύμφωνα με το Deadline. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διανομής Briarcliff Entertainment ανέφερε στο TMZ ότι τα δύο δίκτυα αρνήθηκαν να προβάλουν τη διαφήμιση της ταινίας, με την απόφαση να έρχεται εν μέσω της τηλεμαχίας των υποψηφίων Τζέι Ντι Βανς και Τιμ Γουόλς, που φιλοξενήθηκαν την Τρίτη από το CBS News στη Νέα Υόρκη.

Trailer for The Apprentice starring Sebastian Stan as Donald Trump is REJECTED by CBS and ABC during debates and news broadcasts https://t.co/UlojzEkf1c

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 2, 2024