Τέλος οι περιοδείες για τη Μαντόνα παρά το νέο άλμπουμ;

Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση στο Coachella, η Μαντόνα επέστρεψε στο γνωστό φεστιβάλ – και αυτό ήταν αρκετό για να ξαναφουντώσει η συζήτηση γύρω από μια νέα μεγάλη περιοδεία.

Η προσμονή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ Confessions II και την απρόσμενη εμφάνισή της στη σκηνή μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ την περασμένη Παρασκευή.

Ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Γκάι Οζέρι, κράτησε αρχικά αποστάσεις: «Δεν είμαι σίγουρος ακόμη», απάντησε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο περιοδείας. Λίγο αργότερα όμως, μέσω Instagram, ξεκαθάρισε: «Φυσικά και θα κάνει ξανά περιοδεία. Θέλει να μοιραστεί τη μουσική της με τους θαυμαστές της. Απλώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα σχέδια».

Η στιγμή που άναψε τη φλόγα

Η κοινή εμφάνιση με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella δεν ήταν σχεδιασμένη από την ομάδα της «βασίλισσας της pop», αλλά ιδέα των δύο καλλιτεχνών. «Η Μαντόνα μού είπε ότι το συζήτησαν μεταξύ τους. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα και αυτό που είδαμε ήταν, πάνω απ’ όλα, αγάπη», σημείωσε ο Οζέρι.

Η βραδιά είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο. Η Μαντόνα είχε εμφανιστεί στο ίδιο φεστιβάλ το 2006 και επέστρεψε τώρα φορώντας το ίδιο λιλά κορσέ και τις ίδιες μπότες. Μαζί με την Κάρπεντερ ερμήνευσαν τα «Vogue» και «Like a Prayer», αλλά και ένα νέο ντουέτο που φέρεται να προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ.

«Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος», είπε η ίδια στο κοινό, θυμίζοντας την πρώτη της εμφάνιση στην Αμερική με το Confessions on a Dance Floor. «Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα».

Νέα εποχή και επόμενα βήματα

Παράλληλα, η Μαντόνα προετοιμάζει το έδαφος για τη νέα της δισκογραφική περίοδο. Διέγραψε όλο το περιεχόμενο από το Instagram της, αφήνοντας μόνο τη φράση «Time goes by so slowly…», στίχο από το «Hung Up».

Την ίδια στιγμή, κυκλοφόρησε το πρώτο single «I Feel So Free», ενώ το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Σε ερωτήσεις για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα -από τη συμμετοχή της δίπλα στην Τζούλια Γκάρνερ στη σειρά «The Studio» μέχρι τα σχέδια για βιογραφική ταινία ή μίνι σειρά- ο Γκάι Οζέρι απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως όταν έρθει η ώρα, θα μιλήσει η ίδια η Μαντόνα.

*Με πληροφορίες από: Variety