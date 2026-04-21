21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή μετά την εξαφάνιση του vintage κοστουμιού της από το Coachella
Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή μετά την εξαφάνιση του vintage κοστουμιού της από το Coachella

Η Μαντόνα δήλωσε ότι το vintage κοστούμι που φορούσε στο Coachella χάθηκε και ζήτησε την «ασφαλή επιστροφή» του.

Έφη Αλεβίζου
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Η τραγουδίστρια του «Like A Virgin» εμφανίστηκε μαζί με την ποπ σταρ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, στη σκηνή την περασμένη Παρασκευή, για τη δεύτερη εμφάνισή της ως headliner στο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνιας, όπου φορούσε ένα vintage μωβ κορσέ με μωβ καλσόν και γάντια στο χρώμα της λεβάντας. Στη σκηνή είπε ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο τζάκετ Gucci» που φορούσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.

Έκαναν φτερά

Το σύνολο έκτοτε εξαφανίστηκε και η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram story της προσφέροντας αμοιβή για την επιστροφή των κομματιών, συμπεριλαμβανομένου ενός σακακιού, ενός κορσέ και ενός φορέματος.

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ότι η συνέχεια του άλμπουμ της «Confessions On A Dance Floor» θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Έγραψε: «Εξακολουθώ να πετάω στα σύννεφα από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσοι το έκαναν αυτό δυνατό. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να επιστρέψω το Confessions II εκεί όπου ξεκίνησε.

»Αυτή η στιγμή που έκλεισε τον κύκλο είχε μια διαφορετική γεύση, μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage ρούχα που φορούσα είχαν χαθεί  -το κοστούμι μου που είχε βγει από τα προσωπικά μου αρχεία- το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα».

«Δεν είναι απλά ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αντικείμενα από το αρχείο της ίδιας εποχής έχουν επίσης χαθεί. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου»

Photo: Madonna Instagram

Photo: Madonna Instagram

Προσφέρεται αμοιβή

«Δεν είναι απλά ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αντικείμενα από το αρχείο της ίδιας εποχής έχουν επίσης χαθεί. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου.

»Προσφέρω αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Η Μαντόνα και η Κάρπεντερ ερμήνευσαν τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα hits της «Βασίλισσας της Ποπ», Vogue και Like A Prayer, καθώς και ένα νέο τραγούδι που, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της 67χρονης σταρ, «Confessions II», κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους την Παρασκευή 17 Απριλίου, στο φεστιβάλ της Καλιφόρνιας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Θα είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της και ακολουθεί το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του 2005, γνωστό για τη μουσική νυχτερινών κλαμπ και τα hits του, όπως τα Sorry και Hung Up.

Η Μαντόνα παραμένει στις μουσικές επάλξεις από τη δεκαετία του 1980 όταν και ξεκίνησε την καριέρα της, ενώ έχει, φυσικά, κερδίσει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων επτά Grammy και δύο Brit Awards.

Έχει 13 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 12 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1.

*Με στοιχεία από theguardian.com

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ - Και δεν το έχει μετανιώσει

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Φροίξος Φυντανίδης
«Έπινα κρυφά» - Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Έφη Αλεβίζου
Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Γιώργος Μαζιάς
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Νατάσα Ρουγγέρη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

