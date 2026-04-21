Η Μαντόνα προσφέρει αμοιβή μετά την εξαφάνιση του vintage κοστουμιού της από το Coachella

Η τραγουδίστρια του «Like A Virgin» εμφανίστηκε μαζί με την ποπ σταρ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, στη σκηνή την περασμένη Παρασκευή, για τη δεύτερη εμφάνισή της ως headliner στο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνιας, όπου φορούσε ένα vintage μωβ κορσέ με μωβ καλσόν και γάντια στο χρώμα της λεβάντας. Στη σκηνή είπε ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο τζάκετ Gucci» που φορούσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.

Έκαναν φτερά

Το σύνολο έκτοτε εξαφανίστηκε και η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram story της προσφέροντας αμοιβή για την επιστροφή των κομματιών, συμπεριλαμβανομένου ενός σακακιού, ενός κορσέ και ενός φορέματος.

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ότι η συνέχεια του άλμπουμ της «Confessions On A Dance Floor» θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Έγραψε: «Εξακολουθώ να πετάω στα σύννεφα από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσοι το έκαναν αυτό δυνατό. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να επιστρέψω το Confessions II εκεί όπου ξεκίνησε.

»Αυτή η στιγμή που έκλεισε τον κύκλο είχε μια διαφορετική γεύση, μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage ρούχα που φορούσα είχαν χαθεί -το κοστούμι μου που είχε βγει από τα προσωπικά μου αρχεία- το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα».

Προσφέρεται αμοιβή

«Δεν είναι απλά ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αντικείμενα από το αρχείο της ίδιας εποχής έχουν επίσης χαθεί. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου.

»Προσφέρω αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Η Μαντόνα και η Κάρπεντερ ερμήνευσαν τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα hits της «Βασίλισσας της Ποπ», Vogue και Like A Prayer, καθώς και ένα νέο τραγούδι που, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της 67χρονης σταρ, «Confessions II», κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους την Παρασκευή 17 Απριλίου, στο φεστιβάλ της Καλιφόρνιας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Νο1

Θα είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της και ακολουθεί το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του 2005, γνωστό για τη μουσική νυχτερινών κλαμπ και τα hits του, όπως τα Sorry και Hung Up.

Η Μαντόνα παραμένει στις μουσικές επάλξεις από τη δεκαετία του 1980 όταν και ξεκίνησε την καριέρα της, ενώ έχει, φυσικά, κερδίσει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων επτά Grammy και δύο Brit Awards.

Έχει 13 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 12 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)



*Με στοιχεία από theguardian.com