Ένοχος δήλωσε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ποιες είναι οι ποινές και τί είπε για το περιστατικό

O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ομολόγησε πώς είναι ένοχος όσον αφορά τις κατηγορίες του περιστατικού για το οποίο και συνελήφθη τον Ιούνιο. Ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης και παραδέχτηκε πως πράγματι είχε πιεί αλκοόλ και οδηγούσε. Ο 43χρονος συνελήφθη να οδηγά υπό την επήρεια αλκοόλ στο Χάμπτονς, λίγο αφότου είχε βρεθεί με φίλους τους για φαγητό.

Όσον αφορά τις ποινές, ο χολιγουντιανός σταρ καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο ύφους 500 δολαρίων, με μία πρόσθετη χρέωση των 260 δολαρίων, ενώ υποχρεούταν να κάνει 25 ώρες κοινωφελούς εργασίας και μια ανακοίνωση για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησής του. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε στο δικαστήριο: «Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα που προσπαθώ να επιβάλω στον εαυτό μου. Θα έπρεπε να είχα καλύτερη κρίση και καταλαβαίνω τη σοβαρότητα αυτού». Επιπλέον, ο στιχουργός είπε: «Ακόμα κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην πάρετε το τιμόνι του αυτοκινήτου. Υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές. Καλέστε έναν φίλο. Πάρτε ένα Uber. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τη μετακίνησή μας. Αν μη τι άλλο πάρτε ένα ταξί», είπε συγκεκριμένα τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αυτό ήταν και το λάθος που έκανε αλλά ελπίζει ότι όποιος παρακολουθεί την υπόθεση και τον ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μάθει από αυτό το λάθος

Justin Timberlake speaks out after reaching a plea deal in DWI case. pic.twitter.com/bDCiQUhkOB

Το ΤΜΖ ανέφερε τον προηγούμενο μήνα, ότι ο Τζάστιν είχε πάει να συναντήσει κάποιους φίλους σε ένα ξενοδοχείο για φαγητό και αναχώρησε στις 12:30 τα ξημερώματα με το αυτοκίνητό του. Το ίδιο δημοσίευμα επισήμανε πως ο τραγουδιστής αγνόησε μια πινακίδα STOP. Όταν η αστυνομία τον ακολούθησε και τον σταμάτησε για αλκοτέστ, εκείνος αρνήθηκε και στο σημείο μετέβησαν φίλοι του που παρακάλεσαν τις Αρχές να τον αφήσουν να φύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν και του πέρασαν χειροπέδες, ως είναι λογικό.

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 18, 2024