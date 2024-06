Συνελήφθη ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ – Τι συνέβη

O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρίσκεται υπό κράτηση μετά το περιστατικό που φέρεται να προήλθε από ένα είδος τροχαίου συμβάντος.

Σύμφωνα με τη Mirror αναφέρεται ότι ο 43χρονος σταρ είχε πάει να συναντήσει φίλους του σε ξενοδοχείο το βράδυ της Δευτέρας 17 Ιουνίου στο Sag Harbor. Γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα, λέγεται ότι μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του για να επιστρέψει στην κατοικία του. Τότε φέρεται να τον σταμάτησαν καθώς άρχισε να οδηγεί.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ενεπλάκη σε τροχαία παράβαση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Λέγεται ότι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο σήμερα μετά τη σύλληψή του.

Ο τραγουδιστής έχει προγραμματισμένες δύο συναυλίες στο Σικάγο το προσεχές Σαββατοκύριακο και δύο συναυλίες στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

BREAKING: Justin Timberlake has been arrested for driving while intoxicated in the Hamptons, a law enforcement official told ABC News. The arrest occurred Monday night in Sag Harbor, New York. The pop star will be in court on Tuesday. https://t.co/DFtwJ16TXD pic.twitter.com/sxk4EJovv6

— ABC News (@ABC) June 18, 2024