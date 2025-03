Νταϊάνα Ρος: Δεν θα αποσυρθώ. Ποτέ!

Η Νταϊάνα Ρος δεν θα σταματήσει να κάνει αυτό που ξέρει, να αποθεώνει τη μουσική και να αποθεώνεται από τα πλήθη στις εμφανίσεις της.

Η θρυλική ντίβα, 81 ετών, έκανε δύο sold-out εμφανίσεις στο Kings Theatre στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου συνεχίζοντας την παγκόσμια περιοδείας της.

Απευθυνόμενη στο κοινό της, η Νταϊάνα Ρος είπε τα σχέδια της για το μέλλον.

«Δεν θα αποσυρθώ ποτέ», φώναξε η Ρος ενόψει των 82ων γενεθλίων της στις 26 Μαρτίου.

Τα σόου ήταν μια γιορτή της ιστορίας της καριέρας της Ρος με επιτυχίες όπως You Can’t Hurry Love και Love Child των Supremes ή τα κλασικά, σόλο, δικά της hit I’m Coming Out και Love Hangover.

Μετά τις εμφανίσεις της στο Μπρούκλιν, η Ρος μοιράστηκε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές στο Instagram.

«Οι συναυλίες ήταν σαν ένα πάρτι! Ήταν τόσο υπέροχο να δημιουργώ νέες αναμνήσεις με όλους», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Μου αρέσει να παίζω με την κόρη μου @therhondaross και ήμουν τόσο χαρούμενη που είδα τον γιο μου @realevanross και τον εγγονό μου Raif», πρόσθεσε η σούπερ σταρ.

Η Νταϊάνα Ρος ξεκίνησε την περιοδεία της στις 14 Φεβρουαρίου στο Yaamava Theatre στο Highland της Καλιφόρνια και συνεχίζει με άλλες ημερομηνίες στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, η Ρος θα κάνει σειρά εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη από τις 22 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου.

«Μείνετε συντονισμένοι καθώς θα ανακοινωθούν περισσότερες για το 2025», γράφει ο ιστότοπός της. «Σας αγαπώ».

Τον περασμένο μήνα, η Ρος έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στα βραβεία Grammy 2025 στο Λος Άντζελες για να παρουσιάσει τα βραβεία για το δίσκο της χρονιάς και το τραγούδι της χρονιάς, τα οποία απονεμήθηκαν στον Κέντρικ Λαμάρ για το Not Like Us.

«Μακάρι αυτή η στιγμή να μας θυμίσει σε όλους τη δύναμη που έχουμε», είπε κατά τη διάρκεια της τελετής, που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

«Ακόμη και στο σκοτάδι μπορούμε να σηκωθούμε ξανά και να κρατήσουμε ζωντανό το φως της ελπίδας και της αγάπης».