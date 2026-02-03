Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA επιχειρεί να μπει σφήνα στο πιο προβεβλημένο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς, ανακοινώνοντας ένα εναλλακτικό halftime show την ώρα του Super Bowl, με επικεφαλής τον Kid Rock — σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Bad Bunny, που θα εμφανιστεί στο επίσημο σόου του NFL, σύμφωνα με το Politico.

Η εκδήλωση, με τον τίτλο All American Halftime Show, θα μεταδοθεί αποκλειστικά μέσω social media και παρουσιάζεται από τη συντηρητική οργάνωση ως μια πολιτισμική απάντηση βασισμένη στις αξίες της «πίστης, της οικογένειας και της ελευθερίας».

Kid Rock και country συμμαχία

Στο πλευρό του Kid Rock θα εμφανιστούν οι Μπράντλεϊ Γκίλμπερτ, Λι Μπράις και Γκάμπι Μπάρετ — ονόματα με ισχυρό έρεισμα στο συντηρητικό ακροατήριο.

Ο ίδιος περιέγραψε την πρωτοβουλία ως μια αναμέτρηση «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για πρόκληση απέναντι όχι μόνο στο NFL αλλά και στη διεθνή πολιτιστική ισχύ ενός παγκόσμιου pop brand.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεση κινητικότητα στους κόλπους της κυβέρνησης του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να σχολιάζει δημόσια στο X αν υπάρχει τρόπος να «μπει στο παιχνίδι» και το Πεντάγωνο — σχόλιο που υπογράμμισε τον έντονα πολιτικοποιημένο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Η αρχική σύγκρουση για τον Bad Bunny

Η αντιπαράθεση γύρω από το halftime show είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα, όταν το NFL επέλεξε τον Bad Bunny για το Super Bowl LX. Ο Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «γελοία» και δηλώνοντας πως δεν γνώριζε καν τον καλλιτέχνη.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots.

Ο Bad Bunny αποτελεί μία από τις ισχυρότερες φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας: ήταν ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2025 και κέρδισε πρόσφατα το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy Awards του 2026.

Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε έντονα πολιτικοποιημένη φωνή απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, καταγγέλλοντας την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και τις επιχειρήσεις της ICE. Έχει αποκλείσει τις ΗΠΑ από την τρέχουσα περιοδεία του, επικαλούμενος φόβους για στοχοποίηση θεατών, ενώ στήριξε ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Πολιτισμικός πόλεμος σε ζωντανή μετάδοση

Στα φετινά Grammy, ο καλλιτέχνης επανέφερε το πολιτικό μήνυμα στο προσκήνιο, καταγγέλλοντας τη γενικευμένη καταστολή και τις μαζικές επιχειρήσεις μετανάστευσης.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», δήλωσε, καταλήγοντας με το σύνθημα: «Έξω η ICE».

Η στάση του τον έχει καταστήσει «κόκκινο πανί» για κύκλους του MAGA, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι απέκλεισε τις ΗΠΑ από την τρέχουσα περιοδεία του για λόγους ασφάλειας των θαυμαστών του.

Σε αυτό το πλαίσιο, το εναλλακτικό halftime show της Turning Point USA λειτουργεί λιγότερο ως μουσικό γεγονός και περισσότερο ως ακόμη ένα επεισόδιο στον πολιτισμικό πόλεμο που συνοδεύει τη σύγχρονη αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο της ανατροπής πολιτικών της εποχής Μπάιντεν. Οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις και συγκρούσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν και θανατηφόρα περιστατικά, όπως οι πυροβολισμοί που στοίχισαν τη ζωή στους πολίτες Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέττι στη Μινεάπολη.