Ο Bad Bunny δεν λέει πολλά για την εμφάνιση του στο Super Bowl, αλλά υπόσχεται ένα «μεγάλο πάρτυ»

Μπορεί ο Bad Bunny να αποφεύγει να μοιράζεται λεπτομέρειες για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Super Bowl LX Halftime Show, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: όποιος/α παρευρεθεί (ή παρακολουθήσει την εμφάνιση του από το σπίτι!) θα πρέπει να φοράει άνετα ρούχα που θα του επιτρέπουν να χορεύει άνετα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Apple Music Super Bowl LX Halftime Show την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης ρωτήθηκε αν θα φέρει καλεσμένους κατά τη διάρκεια του πολυαναμενόμενου show του.

«Ξέρεις ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα σου πω», ξεκίνησε ο Bad Bunny. «Δεν ξέρω καν γιατί το ρωτάς αυτό», πρόσθεσε.

«Φυσικά και σκοπεύω έχω πολλούς καλεσμένους. Θα είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, όλη η λατινοαμερικανική κοινότητα από όλο τον κόσμο… ολόκληρη η χώρα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με αγαπούν σε κάθε γωνιά της γης», κατέληξε.

Παρ’ όλα αυτά, ο τραγουδιστής του «DtMF» υποσχέθηκε ότι οι θαυμαστές του «θα περάσουν καλά», διαβεβαιώνοντας τους ότι δεν χρειάζεται να μάθουν ισπανικά για να συμμετέχουν ψυχή τε και σώματι στη βραδιά.

«Θέλω απλώς οι άνθρωποι να διασκεδάσουν. Θα είναι ένα τεράστιο πάρτι και αυτό που μπορεί κανείς περιμένει από μένα», είπε. «Φυσικά, θα έχει πολλά στοιχεία από την κουλτούρα μου, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω τίποτα. Όσοι έρθουν θα πρέπει να ανησυχούν μόνο για το χορό. Ξέρω ότι τους είπα ότι έχουν μόνο τέσσερις μήνες για να μάθουν ισπανικά. Δεν χρειάζεται καν να μάθουν. Είναι προτιμότερο να μάθουν να χορεύουν», συμπλήρωσε.

Έφτασε η ώρα;

Τον Οκτώβριο, ο Bad Bunny παρουσίασε το Saturday Night Live και σχολίασε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συμμετοχή του στο Super Bowl – η οποία κατά κύριο λόγο έχει ενοχλήσει τους ακροδεξιούς πολιτικούς κύκλους των ΗΠΑ.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω στο Super Bowl και ξέρω ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που αγαπούν τη μουσική μου είναι επίσης χαρούμενοι.Ιδιαίτερα όλοι οι Λατίνοι και οι Λατίνες στον κόσμο, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν εργαστεί σκληρά. Είναι κάτι περισσότερο από μια νίκη για μένα, είναι μια νίκη για όλους μας. Την συμβολή μας σε αυτή τη χώρα, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τη σβήσει από τον χάρτη», υποστήριξε, μιλώντας στα ισπανικά.

«Αν δεν καταλάβατε τι μόλις είπα, έχετε τέσσερις μήνες για να μάθετε», είπε με μια δόση ειρωνείας.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια NBC και Telemundo την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Οι θαυμαστές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν την εμφάνιση μέσω streaming στο Peacock.

*Με πληροφορίες από: People