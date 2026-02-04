«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν μίλησε δημόσια για τη βραδιά-ορόσημο του Bad Bunny στα Grammy, με μια ανοιχτή επιστολή που περισσότερο διαβάζεται σαν προσωπική εξομολόγηση παρά σαν τυπικό συγχαρητήριο μήνυμα.

Σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε στην πορτορικανική εφημερίδα El Nuevo Día και αναδημοσίευσε ο ίδιος στα Instagram stories του, ο Μάρτιν απευθύνεται στον Bad Bunny με τη φωνή ενός ανθρώπου που έχει ζήσει την ίδια διαδρομή: τη διεθνή αναγνώριση χωρίς απομάκρυνση από τις ρίζες του.

«Ξέρω τι σημαίνει να πετυχαίνεις χωρίς να αποκόβεσαι από το μέρος απ’ όπου προέρχεσαι. Ξέρω πόσο βαρύ είναι, τι κοστίζει και τι θυσιάζεται όταν αποφασίζεις να μη αλλάξεις επειδή το ζητούν άλλοι»

Η εικόνα του Bad Bunny να κερδίζει τρία βραβεία Grammy —ανάμεσά τους και το Άλμπουμ της Χρονιάς για έναν δίσκο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά— τον συγκίνησε βαθιά. Όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά ως Πορτορικανό που έχει βρεθεί σε σκηνές σε όλο τον κόσμο κουβαλώντας μαζί του τη γλώσσα, την προφορά και την ιστορία του τόπου του.

Για τον Ρίκι Μάρτιν, αυτή η διάκριση ξεπερνά τη μουσική. Είναι μια πολιτισμική και ανθρώπινη νίκη. Μια απόδειξη ότι μπορείς να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να αλλάξεις το χρώμα της φωνής σου, χωρίς να προσαρμοστείς στις απαιτήσεις των άλλων, χωρίς να αποκοπείς από τις ρίζες σου. Να κερδίσεις, δηλαδή, μένοντας αυθεντικός και πιστός στο Πουέρτο Ρίκο.

«Ξέρω τι σημαίνει να πετυχαίνεις χωρίς να αποκόβεσαι από το μέρος απ’ όπου προέρχεσαι. Ξέρω πόσο βαρύ είναι, τι κοστίζει και τι θυσιάζεται όταν αποφασίζεις να μη αλλάξεις επειδή το ζητούν άλλοι. Γι’ αυτό και αυτό που πέτυχες δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μουσικό κατόρθωμα, είναι μια πολιτισμική και ανθρώπινη νίκη», πρόσθεσε ο Ρίκι Μάρτιν. «Κέρδισες χωρίς να αλλάξεις το χρώμα της φωνής σου. Κέρδισες χωρίς να σβήσεις τις ρίζες σου. Κέρδισες μένοντας πιστός στο Πουέρτο Ρίκο».

«Όταν πετυχαίνει ένας από εμάς, πετυχαίνουμε όλοι»

Ο ίδιος γνωρίζει καλά το βάρος αυτής της επιλογής — τι κοστίζει, τι απαιτεί και τι συχνά θυσιάζεται όταν επιμένεις να μη αλλάξεις για να γίνεις αποδεκτός. Γι’ αυτό και, όπως παραδέχεται, βλέποντας τον Bad Bunny στη σκηνή ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό»: όχι μόνο για τη νίκη, αλλά γιατί ήταν φανερό πως κάτι μεγαλύτερο συντελείται.

«Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, βλέποντάς σε εκεί, στη σκηνή των Grammy, ήταν η σιωπή ολόκληρου του κοινού όταν μίλησες», έγραψε. «Όταν υπερασπίστηκες τη μεταναστευτική κοινότητα, όταν ανέδειξες ένα σύστημα που καταδιώκει και διαχωρίζει, μίλησες από ένα μέρος που γνωρίζω πολύ καλά — εκεί όπου ο φόβος και η ελπίδα συνυπάρχουν, όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ανάμεσα σε γλώσσες, σύνορα και αναβαλλόμενα όνειρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συγκινητική ομιλία του Bad Bunny, κατά την οποία κατήγγειλε την Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) και δήλωσε με έμφαση: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Στο κλείσιμο της επιστολής του, ο Ρίκι Μάρτιν υπογραμμίζει πως αυτή η επιτυχία ανήκει σε μια ολόκληρη γενιά που μέσα από τον Bad Bunny έμαθε ότι η ταυτότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ότι η επιτυχία δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αυθεντικότητα.

«Αυτή η επιτυχία ανήκει σε μια γενιά στην οποία έμαθες ότι η ταυτότητά της δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ότι η επιτυχία δεν αντιβαίνει στην αυθεντικότητα. Από καρδιάς, από έναν Boricua σε έναν άλλον, με σεβασμό και αγάπη, σε ευχαριστώ που μας θύμισες πως όταν πετυχαίνει ένας από εμάς, πετυχαίνουμε όλοι», σημείωσε.