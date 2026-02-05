O Bad Bunny έγινε meme και κάπως μαγικά έσωσε τα Grammys

Λοιπόν, τα Grammys επέστρεψαν και πάλι στην επικαιρότητα – και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Bad Bunny.

Τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε κανείς να στοιχηματίσει ακόμη και το σπίτι του υπέρ του σεναρίου να υπάρξει κάποια αμφιλεγόμενη απόφαση από πλευράς διοργάνωσης που θα πυροδοτήσει αντιδράσεις – όπως το 2002, όταν το soundtrack του «O Brother, Where Art Thou?» κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς αντί για το «Stankonia» των OutKast, μια απόφαση που άφησε με ανοιχτό το στόμα ακόμα και την παρουσιάστρια Τζάνετ Τζάκσον.

Η επιστροφή

Άλλωστε, όπως μας υπενθυμίζει σε άρθρο του στο New Yorker o δημοσιογράφος Brady Brickner-Wood, εδώ και επτά δεκαετίες που υπάρχει ο μουσικός θεσμός, η Recording Academy έχει βραβεύσει δυσανάλογα τους λευκούς, τους άνδρες και τους ήδη καταξιωμένους καλλιτέχνες, επιβραβεύοντας σταθερά τους παλιούς αγαπημένους της βιομηχανίας αντί για τους σημαντικούς μουσικούς της χρονιάς.

Και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το 2018, ο Νιλ Πόρτναου που ήταν τότε πρόεδρος της Ακαδημίας, υποστήριξε ότι οι γυναίκες καλλιτέχνιδες θα έπρεπε να «βελτιωθούν» αν ήθελαν να κερδίσουν περισσότερα βραβεία.

Το σχόλιο επιβεβαίωσε αυτό που όλοι ήδη γνώριζαν: το σώμα των ψηφοφόρων αποτελούνταν από άνδρες που δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τις προκαταλήψεις τους, ακόμα και τη στιγμή που ο θεσμός βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού – η πρώτη φράση που θα ακούσεις αν πεις κάτι για την βραδιά απονομής βραβείων είναι «ποιος ασχολείται με τα Grammy;».

Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, πλέον, πολλοί και πολλές.

Aπό τα meme μέχρι τις δοξασίες

Σε αυτή την αλλαγή συνέβαλε αδιαμφισβήτητα η αντίδραση του Bad Bunny στο άκουσμα της νίκης του στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης, δεν αρκέστηκε σε αγκαλιές και φιλιά με γνωστούς, αγαπημένους και συνεργάτες.

Για την ακρίβεια, όταν έμαθε τα χαρμόσυνα νέα, χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα με τον ευατό του, ενώ το πρόσωπο του γέμιζε με δάκρυα και τα χέρια του έκρυβαν τα μάτια του.

Η στιγμή φυσικά αποτυπώθηκε από το φακό και στη συνέχεια διαμοιράστηκε παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις αντιδράσεις των χρηστών να ποικίλουν: από τη μία είχαμε εκείνες και εκείνους που προσκύνησαν σα θεό τον Bad Bunny ο οποίος έδειχνε πιο γοητευτικός από ποτέ στο Schiaparelli σύνολό του, από την άλλη είχαμε τους λάτρεις των meme.

Άλλοι μοιράστηκαν το στιγμιότυπο που o Bad Bunny δακρύζει με ατάκες τύπου: «Εγώ όταν ψάχνω το Instagram της τύπισσας που μου αρέσει και καταλάθος κάνω like σε φωτογραφία που ανέβασε πριν 2 χρόνια», «Εγώ όταν μου λένε να πάμε Ίμπιζα το καλοκαίρι, ενώ έχω 5 ευρώ για να περάσω μέχρι το τέλος του μήνα», «Εγώ όταν πρέπει να ξυπνήσω 7 το πρωί για να πάω σε μια δουλειά που κάποτε ήλπιζα να πάρω», ενώ άλλοι στάθηκαν σε κάτι άλλο, την αντίδραση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Στα σοβαρά

Για κάποιον λόγο που γνωρίζει μονάχα η ίδια η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η μουσικός είχε μια αισθησιακή, ας πούμε, αντίδραση την ώρα που κοίταζε τον Bad Bunny να εκφωνεί την ευχαριστήρια ομιλία του.

Φυσικά, οι χρήστες των social media, χρησιμοποίησαν και αυτό το βίντεο για να μας πούνε πράγματα όπως: «Σαμπρίνα σε καταλαβαίνουμε. Είχαμε την ίδια αντίδραση» ή «Θέλω να βρω μια να με κοιτάει όπως η Κάρπεντερ τον Bad Bunny».

Και για να κλείσουμε με τα σοβαρά της βραδιάς, η οποία ήταν περισσότερο πολιτική και λιγότερο μουσική (επιτέλους οι καλλιτέχνες αποφάσισαν να πάρουν έστω και αργά θέση), ας κρατήσουμε μια φράση του Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω: Nα φύγει η ICE [από τις γειτονιές μας]. Δεν είμαστε ούτε κτήνη, ούτε εξωγήινοι».