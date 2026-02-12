Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν δημοσίευσε μια επιστολή με παραλήπτη τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ζητώντας «πλήρη και άμεση έρευνα» για το σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl.

«Δεν έχει σημασία αν το λες στα ισπανικά. Το να ενθαρρύνεις τα παιδιά να κάνουν χρήση κοκαΐνης σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση είναι έγκλημα. Δεν έχει σημασία ποιος τραγουδάει», γράφει ο Φάιν.

«Η μετάδοση της λέξης ‘Γαμ@’ κατά τη διάρκεια του Super Bowl είναι παράνομη. Και τα δύο αυτά πράγματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Super Bowl την Κυριακή… Καλώ την FCC να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα και να επιβάλει τις βαρύτερες ποινές που επιτρέπει ο νόμος. Οτιδήποτε λιγότερο θα σήμαινε ότι η απρέπεια είναι ανεκτή εφόσον είναι κερδοφόρα, και αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», προσθέτει.

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny και χλεύασε τον Φάιν.

«Προτείνω η έρευνα πρέπει να σταθεί στο πώς κατάφερε ο Bad Bunny να τα καταφέρει τόσο καλά και να παρουσιάσει το πιο δημοφιλές και καλοφτιαγμένο σόου για την συμπερίληψη και την αγάπη που έχει γίνει ποτέ», απάντησε ο Στίλερ χαριτολογώντας.

BREAKING: I just sent a letter to @BrendanCarrFCC calling for a full and immediate investigation into the Bad Bunny Halftime Show. In America, our laws are not suggestions, and no matter what foreign language you speak, you must comply.https://t.co/fPxVsc48n8 — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 11, 2026

«Όσοι πραγματοποιοήσουν την έρευνα [ουσιαστικά θα ασχοληθούν με το να βρουν] από που πηγάζει το τεράστιο ταλέντο του Bunny, το απίστευτο χάρισμα του και η ακόμη μεγαλύτερη καρδιά του», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Στίλερ πυροδότησε αντιδράσεις ανάμεσα στους υποστηρικτές του Φάιν, οπότε ο Στίλερ αποφάσισε να δώσει μια πληρωμένη απάντηση και σε αυτούς.

«Όταν περνάς όλη σου τη ζωή στη φούσκα του Χόλιγουντ, όπου όλα σου δίνονται χάρη στην οικογένειά σου… Γίνεσαι αλαζονικός και ανίδεος, Μπεν Στίλερ», έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κωμικό, ο οποίος απάντησε: «Ευχαριστώ. Ζω και κατάγομαι από τη Νέα Υόρκη, είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο».

«Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο»

Ένας άλλος χρήστης του X ενημέρωσε τον Στίλερ ότι η μουσική παράσταση του Bad Bunny «δεν ήταν η πιο δημοφιλής που έχει υπάρξει ποτέ. Του Κέντρικ [Λάμαρ] ήταν».

Σε αυτό το σχόλιο, ο Στίλερ απάντησε: «Ο Κέντρικ ήταν επίσης καταπληκτικός».

«Όλοι οι φίλοι σου μόλις πιάστηκαν να βιάζουν και να τρώνε μωρά [με την κυκλοφορία των αρχείων Έπσταιν]. Σίγουρα πρέπει να μην συμμετέχεις σε τέτοιου είδους συζητήσεις, ακόμα κι αν έχεις δίκιο», είπε ένας χρήστης που ισχυρίστηκε ότι είναι «οπαδός των Knicks και ου Μπεν Στίλερ», στον οποίο ο ηθοποιός απάντησε: «Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αγαπώ τους φίλους και την οικογένειά μου (κανένας από τους οποίους δεν είναι εγκληματίας) και σου εύχομαι μόνο καλά πράγματα».

*Με πληροφορίες από: Variety