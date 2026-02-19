Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Ο ράπερ Residente, ένας από τους ιδρυτές του συγκροτήματος Calle 13, κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με μια ταινία για την Πορτορικανή αντίσταση ενάντια στην αποικιοκρατία, επιλέγοντας για πρωταγωνιστή τον συνήθη ύποπτο: Bad Bunny, κύριες και κύριοι.

Η ταινία, με τίτλο Porto Rico (υπό αμερικανική κυριαρχία, το νησί ήταν γνωστό ως Porto Rico, μια αγγλική απόδοση του ονόματος, αλλά το 1932, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που επανέφερε επίσημα την ισπανική βερσιόν) είναι ιστορικό δράμα με κεντρικό πρόσωπο (όπως όλα δείχνουν) τον Bad Bunny στον πρώτο του ρόλο στον κινηματογράφο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Βίγκο Μόρτενσεν, Έντουαρντ Νόρτον και Χαβιέ Μπαρδέμ και παραγωγός είναι ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γ. Ινιάριτου.

«Από παιδί»

Όπως ανέφερε το Deadline το 2023, το σενάριο του «Porto Rico που υπογράφουν οι Residente και Αλεξάντερ Ντινελάρις, βασιζόταν στη στη ζωή του Πορτορικανού επαναστάτη Χοσέ Μαλντονάντο Ρομάν, γνωστός ως Λευκός Αετός, με φόντο το νησί στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο Μαλντονάδο Ρομάν πολέμησε τον αποικιοκρατισμό ηγούμενος μιας συμμορίας πρώην κατάδικων για να υπερασπιστεί το Πουέρτο Ρίκο.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν η ταινία θα ακολουθήσει την αρχική πλοκή, καθώς μια σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι το έργο «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα».

«Από παιδί ονειρευόμουν να γυρίσω μια ταινία για τον τόπο καταγωγής μου. Η ιστορία του Πουέρτο Ρίκο ήταν πάντα περιτριγυρισμένη από αντιπαραθέσεις», δήλωσε ο Residente, όπως αναφέρει το Deadline.

Ο αντίκτυπος και ο «Νονός»

Οι νέες πληροφορίες για το κινηματογραφικό έργο έρχoνται μετά την τεράστια επιτυχία του Bad Bunny στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl νωρίτερα αυτό το μήνα, το οποίο αποτέλεσε ωδή στη γενέτειρα του, το Πουέρτο Ρίκο.

Ο αντίκτυπος της μουσικής περφόρμανς ήταν τόσο μεγάλος που σύμφωνα με το Expedia, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 245% στις αναζητήσεις πτήσεων προς το νησί από τις 8 έως τις 11 Φεβρουαρίου σε σύγκριση με τις ίδιες ημερομηνίες πέρυσι.

Ο Μπαρδέμ, που κατάγεται από την Ισπανία, και οι Αμερικανοί ηθοποιοί Νόρτον και Μόρτενσεν υποδύονται ρόλους που έχουν σχέση με τις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με το Deadline. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόρτον και ο Μόρτενσεν, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην Αργεντινή, μιλούν άπταιστα ισπανικά.

«Αυτή η ταινία ανήκει στην παράδοση εκείνων που αγαπάμε βαθιά, από τον Νονό μέχρι τις Συμμορίες της Νέας Υόρκης, που μας συναρπάζουν με το έντονο δραματικό τους χαρακτήρα και τους εμβληματικούς χαρακτήρες και εποχές, ενώ ταυτόχρονα μας αναγκάζουν να αντιμετωπίσουμε την σκοτεινή πλευρά της αμερικανικής αφήγησης του ιδεαλισμού», δήλωσε ο Νόρτον.

Ιστορία

Η άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στο Πουέρτο Ρίκο το 1493 σηματοδότησε την αρχή της ισπανικής αποικιοκρατίας, η οποία διήρκεσε για περισσότερο από τέσσερις αιώνες.

Υπό την ισπανική κυριαρχία, ο αυτόχθονος πληθυσμός των Taíno, υπέστη εκμετάλλευση από τους αποικιοκράτες, ενώ ήρθε αντιμέτωπος με μια σειρά από ασθένειες.

Το 1898, μετά τον ισπανοαμερικανικό πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν τον έλεγχο του Πουέρτο Ρίκο, αλλάζοντας σημαντικά τις πολιτικές και οικονομικές δομές. Ο νόμος Jones του 1917 παραχώρησε την αμερικανική υπηκοότητα στους Πορτορικανούς -δίχως τη θέληση τους-, αλλά όχι όλα τα δικαιώματα που την συνοδεύουν.

*Με πληροφορίες από: Deadline