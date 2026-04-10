Τέιλορ Σουίφτ: Τον Ιούλιο ο γάμος της
Η Τέιλορ Σουίφτ με τον αγαπημένο της Τράβις Κέλσι βρίσκονται στην τελική ευθεία για να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
- Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
- «Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς
- Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
- Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο - Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής
Τον Αύγουστο του 2025, ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στη διάσημη τραγουδίστρια στον κήπο της έπαυλης τους στο Κάνσας. Αυτό το διάστημα το μελλοντικό ζευγάρι ετοιμάζει τον πολυτελές γάμο του.
Τέιλορ Σουίφτ: Πότε θα ντυθεί νυφούλα
Σύμφωνα με το Page Six, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι θα επισημοποιήσει τη σχέση τους στις 3 Ιουλίου. Προηγούμενα δημοσιεύματα προσδιόριζαν τον γάμο τους τον Ιούνιο.
Γάμος με πλήρη μυστικότητα
Παράλληλα, η Daily Mail αναφέρει πώς όταν οι καλεσμένοι έλαβαν τα προσκλητήρια υποχρεώθηκαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους υπογράφοντας συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) ώστε να να παραμείνουν μυστικές οι λεπτομέρειες του γάμου.
«Θα πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο», υποστήριξε άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Η Τέιλορ δεν θέλει να είναι όπως ο γάμος της Σελένα».
Save-the-dates have been sent out for Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding. Here’s what we know so far about where and when it’s happening. Full story: https://t.co/TPfJ7HmEBc pic.twitter.com/53yEgqsvKk
— news.com.au (@newscomauHQ) April 10, 2026
Το πανάκριβο μονόπετρο
Το διαμάντι των 10 καρατίων, σε κοπή Old Mine Brilliant, μια vintage, ρομαντική επιλογή με ιστορικές αναφορές αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό, τόσο αισθητικά όσο και οικονομικά.
Σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο των κοσμημάτων, η αξία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 500.000 έως και 1,5 εκατομμύριο δολάρια, ανάλογα με τη διαύγεια, το χρώμα και την ποιότητα του διαμαντιού.
Το δαχτυλίδι φημολογείται ότι σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την τραγουδίστρια, με ρετρό λεπτομέρειες και μια ιδιαίτερη αύρα που παραπέμπει σε άλλη εποχή.
Η λαμπερή δεξίωση
Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το ζευγάρι θα ήθελε να κάνει ένα μεγάλο πάρτι, μια λαμπερή δεξίωση και όπως η ίδια είχε πει πριν λίγους μήνες προωθώντας το νέο της δίσκο «οι μόνοι αγχωτικοί γάμοι είναι εκείνοι με λίγους καλεσμένους».
Ανάμεσα στους καλεσμένους αναμένεται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού, όπως ο Πάτρικ Μαχόουμς με τη σύζυγό του, αλλά και η Σελένα Γκόμεζ με τον Μπένι Μπλάνκο.
Ο μήνας του μέλιτος από άκρη σε άκρη
Η Σουίφτ και ο Κέλσι επιθυμούν να κάνουν ένα μακρύ ταξίδι του μέλιτος, ο οποίος θα ξεκινήσει από τις Μπαχάμες μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα αλλά και την Κροατία.
Στα πλάνα τους είναι καο η επίσκεψη στην Ελλάδα, ως τελευταίο προορισμό πριν ταξιδέψουν στην Ασία.
Taylor Swift and Travis Kelce are reportedly planning a three-week honeymoon in the Bahamas, Italy, France, Croatia, Greece, Singapore, and Australia later this year. (Via The Sun) pic.twitter.com/uCVszKq0zX
— Pop Tingz (@PopTingz) March 23, 2026
- Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
- Η εκεχειρία ανάχωμα στις ανησυχίες για επανάληψη του σκηνικού με τα πετρελαϊκά σοκ 2022 και 2008
- Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
- Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Σόφια (vid)
- Μεσολόγγι – Κιουτάχεια: Το παράξενο παιχνίδι της μοίρας
- Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
