Τέιλορ Σουίφτ: Τον Ιούλιο ο γάμος της

Τον Αύγουστο του 2025, ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στη διάσημη τραγουδίστρια στον κήπο της έπαυλης τους στο Κάνσας. Αυτό το διάστημα το μελλοντικό ζευγάρι ετοιμάζει τον πολυτελές γάμο του.

Τέιλορ Σουίφτ: Πότε θα ντυθεί νυφούλα

Σύμφωνα με το Page Six, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι θα επισημοποιήσει τη σχέση τους στις 3 Ιουλίου. Προηγούμενα δημοσιεύματα προσδιόριζαν τον γάμο τους τον Ιούνιο.

Γάμος με πλήρη μυστικότητα

Παράλληλα, η Daily Mail αναφέρει πώς όταν οι καλεσμένοι έλαβαν τα προσκλητήρια υποχρεώθηκαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους υπογράφοντας συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) ώστε να να παραμείνουν μυστικές οι λεπτομέρειες του γάμου.

«Θα πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο», υποστήριξε άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Η Τέιλορ δεν θέλει να είναι όπως ο γάμος της Σελένα».

Save-the-dates have been sent out for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. Here's what we know so far about where and when it's happening.

Το πανάκριβο μονόπετρο

Το διαμάντι των 10 καρατίων, σε κοπή Old Mine Brilliant, μια vintage, ρομαντική επιλογή με ιστορικές αναφορές αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό, τόσο αισθητικά όσο και οικονομικά.

Σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο των κοσμημάτων, η αξία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 500.000 έως και 1,5 εκατομμύριο δολάρια, ανάλογα με τη διαύγεια, το χρώμα και την ποιότητα του διαμαντιού.

Το δαχτυλίδι φημολογείται ότι σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την τραγουδίστρια, με ρετρό λεπτομέρειες και μια ιδιαίτερη αύρα που παραπέμπει σε άλλη εποχή.

Η λαμπερή δεξίωση

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το ζευγάρι θα ήθελε να κάνει ένα μεγάλο πάρτι, μια λαμπερή δεξίωση και όπως η ίδια είχε πει πριν λίγους μήνες προωθώντας το νέο της δίσκο «οι μόνοι αγχωτικοί γάμοι είναι εκείνοι με λίγους καλεσμένους».

Ανάμεσα στους καλεσμένους αναμένεται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού, όπως ο Πάτρικ Μαχόουμς με τη σύζυγό του, αλλά και η Σελένα Γκόμεζ με τον Μπένι Μπλάνκο.

Ο μήνας του μέλιτος από άκρη σε άκρη

Η Σουίφτ και ο Κέλσι επιθυμούν να κάνουν ένα μακρύ ταξίδι του μέλιτος, ο οποίος θα ξεκινήσει από τις Μπαχάμες μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα αλλά και την Κροατία.

Στα πλάνα τους είναι καο η επίσκεψη στην Ελλάδα, ως τελευταίο προορισμό πριν ταξιδέψουν στην Ασία.