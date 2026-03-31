Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»

Νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς καλλιτέχνιδα από το Λας Βέγκας την κατηγορεί ότι παραβιάζει κατοχυρωμένο εμπορικό της σήμα.

Η Μάρεν Γουέιντ κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο τίτλος «The Life of a Showgirl» και η ευρεία προώθησή του δημιουργούν σύγχυση στο κοινό και απειλούν να «επισκιάσουν» τη δική της δουλειά, «Confessions of a Showgirl».

Όπως αναφέρει, το brand που έχει χτίσει εδώ και χρόνια κινδυνεύει να χαθεί μέσα στη δυναμική προβολή ενός πολύ πιο εμπορικού πρότζεκτ, με αποτέλεσμα το κοινό να μην ξεχωρίζει την προέλευση των δύο έργων.

Η στάση της πλευράς Τέιλορ Σουίφτ

Μέχρι στιγμής, ούτε η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ ούτε η δισκογραφική της, Universal Music Group, έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση.

Ο δικηγόρος της ενάγουσας, Τζέιμι Πάρκινεν, τόνισε ότι υπάρχει σεβασμός προς την επιτυχία της Σουίφτ, αλλά υπογράμμισε πως το δίκαιο των εμπορικών σημάτων προστατεύει κάθε δημιουργό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή φήμης.

Η πορεία του «Confessions of a Showgirl»

Η Μάρεν Γουέιντ σημειώνει ότι χρησιμοποιεί τον τίτλο «Confessions of a Showgirl» από το 2014, αρχικά ως στήλη στο Las Vegas Weekly και στη συνέχεια ως σκηνική παράσταση που περιόδευσε.

Το έργο της βασίζεται σε προσωπικές ιστορίες από τη ζωή στον χώρο της ψυχαγωγίας, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό — από απρόοπτα περιστατικά επί σκηνής μέχρι παράξενες εμπειρίες, όπως το να εγκλωβιστεί μέσα σε μια τεράστια τούρτα ή να υποδυθεί μια σωσία της Μαντόνα.

Το ζήτημα του εμπορικού σήματος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το αρμόδιο γραφείο εμπορικών σημάτων των ΗΠΑ είχε ήδη απορρίψει αίτηση της Τέιλορ Σουίφτ για το «Life of a Showgirl», κρίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με το ήδη κατοχυρωμένο σήμα της Γουέιντ.

Σύμφωνα με την αγωγή, η συνέχιση της χρήσης του τίτλου ενισχύει αυτόν τον κίνδυνο, σε σημείο που –όπως υποστηρίζεται– το κοινό μπορεί να θεωρήσει το πρωτότυπο έργο ως αντιγραφή.

Τι ζητά η ενάγουσα

Η Μάρεν Γουέιντ ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στην Τέιλορ Σουίφτ τη χρήση του brand «Showgirl», καθώς και να της επιδικαστεί αποζημίωση, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί το ποσό.

Όπως σημειώνεται στην αγωγή, «ό,τι χτίστηκε μέσα σε δώδεκα χρόνια, κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες».

*Με πληροφορίες από: Reuters