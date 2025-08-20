«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο 24ωρα έχουν περάσει από τότε που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιστρέψει στο σπίτι του, μετά τον -χωρίς την έγκρισή του- εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Εκείνες τις τέσσερις ημέρες που παρέμεινε στο Δρομοκαΐτειο, ο αγαπημένος τραγουδιστής είδε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να στέκονται στο πλευρό του. Ωστόσο, μετά το εξιτήριο, είχε επιλέξει να μην κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση και εκ μέρους του μιλούσε μόνο ο δικηγόρος του.

Αυτό άλλαξε εδώ και λίγη ώρα, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσπασε» τη σιωπή του με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ανέβασε ένα βίντεο – καρφί, που δείχνει ένα απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμά του να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Σε αυτό έχει γράψει ο τραγουδιστής: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…» και έχει προσθέσει: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

<br />

Οι επόμενες κινήσεις του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του από τη Δευτέρα «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες».

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική την περασμένη Πέμπτη έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.