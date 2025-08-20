«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δύο 24ωρα έχουν περάσει από τότε που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιστρέψει στο σπίτι του, μετά τον -χωρίς την έγκρισή του- εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.
Εκείνες τις τέσσερις ημέρες που παρέμεινε στο Δρομοκαΐτειο, ο αγαπημένος τραγουδιστής είδε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να στέκονται στο πλευρό του. Ωστόσο, μετά το εξιτήριο, είχε επιλέξει να μην κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση και εκ μέρους του μιλούσε μόνο ο δικηγόρος του.
Αυτό άλλαξε εδώ και λίγη ώρα, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσπασε» τη σιωπή του με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ανέβασε ένα βίντεο – καρφί, που δείχνει ένα απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμά του να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».
Σε αυτό έχει γράψει ο τραγουδιστής: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…» και έχει προσθέσει: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».
Οι επόμενες κινήσεις του Μαζωνάκη
Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του από τη Δευτέρα «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες».
Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική την περασμένη Πέμπτη έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.
