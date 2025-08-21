«Μα Ζω Ακόμα»: O Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε βίντεο από το Δρομοκαΐτειο στο Instagram

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο, μόλις λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που έλαβε από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο τραγουδιστής έγραψε: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω Ακόμα. Συνεχίζεται…».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο γνωστός τραγουδιστής, που είχε λάβει θεραπευτική άδεια την περασμένη Δευτέρα, επισκέφθηκε το Δρομοκαϊτειο και η θεραπευτική ομάδα που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του αποφάσισε να λάβει εξιτήριο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο Δρομοκαΐτειο την περασμένη Πέμπτη, 14 Αυγούστου.

<br />

«Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα»

Πρόκειται για την δεύτερη ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη, έπειτα από την γνωστοποίηση της εισαγωγής του στην ψυχιατρική κλινική. Την Τετάρτη, 20 Αυγούστου, ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε τα social media, αναρτώντας ένα βίντεο που απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμά του να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

«Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Το βίντεο ήρθε έπειτα από την δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω του δικηγόρου, στην οποία είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», σημείωσε στη δήλωση του.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της υπογράμμισε ότι η ασφάλεια του τραγουδιστή είναι και η μόνη προτεραιότητα της.

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό» αναφέρει η ανακοίνωση.