Γιώργος Μαζωνάκης: Με video ανακοινώνει ότι σύντομα θα είναι ενεργός και στο TikTok

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική, τη διαμάχη που έχει με την οικογένειά του έκανε μία ανακοίνωση σto Instagram. O τραγουδιστής, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του στη Βούλα ανακοίνωσε με ένα βίντεο ότι… σύντομα θα βρίσκεται ενεργός και στο TikTok.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι δήλωσε στα social

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε καλά. Σύντομα παρακαλώ μπαίνω και ανεβαίνω στο ΤΤ, ο Μαζώ στο ΤΤ. Για να δούμε…» λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

<br />

Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστροφή στις πίστες και στην τηλεόραση

O Γιώργος Μαζωνάκης, έναν περίπου μήνα, μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με την οικογένειά του, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη νυχτερινή Αθήνα αλλά και για την τηλεοπτική επιστροφή του.

Ο τραγουδιστής είπε το «ναι» για τη συμμετοχή του στο Voice για ακόμα μια χρονιά, ωστόσο τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι συμπαρουσιαστές Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας δεν έχουν υπογράψει επίσημα και βρίσκονται στις τελικές συζητήσεις.

Παράλληλα, προσπαθεί να ξεπεράσει τα όσα έζησε και να επιστρέψει στην καθημερινότητα του. Πριν λίγες ημέρες ανέβασε video να κάνει βόλτες με σκάφος, να κουρεύεται σε γνωστό κομμωτήριο, αλλά και να κάνει δουλειές στο σπίτι του ιδιαίτερα ήρεμος και σε καλή διάθεση.