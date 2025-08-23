magazin
23.08.2025
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Έβαλε… σκούπα ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο»
Έβαλε… σκούπα ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα ακόμα βίντεο από την καθημερινότητά του μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή έπειτα από αίτημα συγγενών του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, δείχνει να επιστρέφει σταδιακά στους ρυθμούς της καθημερινότητας, μοιράζοντας μάλιστα με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από το Σάββατό του.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξυπόλυτος και φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, να σκουπίζει το χαλί του σπιτιού του με ηλεκτρική σκούπα.

Δείτε το βίντεο:

Με χιούμορ, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «Σαββατογενική. Σαββατογεννημένος. Σαββατοκύριακο», κάνοντας έμμεση αναφορά στο γνωστό του τραγούδι.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του σε κομμωτήριο, από όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με πιο ανανεωμένη εμφάνιση, δείχνοντας ότι επανέρχεται σιγά – σιγά σε μια πιο κανονική ρουτίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο στις 18 Αυγούστου, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη και να στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Στην αντεπίθεση με την οικογένεια του

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει μηνύσεις για κακουργήματα εναντίον μελών της οικογένειάς του.

Παράλληλα, όπως είχε δηλώσει ο δικηγόρος του Γ. Μερκουλίδης, «δεν έχει καμιά επικοινωνία ούτε με την μητέρα, ούτε με τις αδερφές, ούτε με τον πατέρα του».

