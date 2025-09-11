Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Η υπόθεση της ακούσιας νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο θα μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Όπως έγινε γνωστό, λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια του και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με την οικογένειά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα προχωρήσει σε μηνύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, αποκάλυψε στο MEGA ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Θα καταθέσουμε μηνύσεις σε όσους συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις. Είναι μέλη της οικογένειάς του και μία φίλη τους. Μην ξεχνάτε τον διασυρμό και τη συκοφάντηση [που υπέστη εξαιτίας αυτών] των ακραίων, παράνομων και άθλιων ενεργειών που έγιναν εις βάρος του. Το κάνει με πόνο καρδιάς, αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Απόπειρα φυσικής εξόντωσης»

Τον Αύγουστο, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή Live News, έκανε λόγο για «παράτυπο και παράνομο» εγκλεισμό του και προανήγγειλε μηνύσεις «κακουργηματικού χαρακτήρα».

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που τον οδήγησε σε ακούσια νοσηλεία, εμφανίστηκε αποφασισμένος να στραφεί νομικά κατά της οικογένειας του, καταγγέλλοντας μεθόδευση και «απόπειρα φυσικής εξόντωσης».

«Είμαστε μία οικογένεια που δεν σκέφτηκε ποτέ να κάνει κακό ο ένας στον άλλον. Και όμως, με τύλιξαν σε μία κόλα χαρτί», είχε αναφέρει.