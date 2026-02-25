Φαίη Σκορδά: Καμία απάντηση στις φήμες για γάμο – Τα πειράγματα των συνεργατών της

Έντονη φημολογία κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες ότι η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα θέλουν την παρουσιάστρια του «Buongiorno» να συμβιώνει ήδη με το σύντροφο της και ο γάμος να είναι στα άμεσα σχέδια του ζευγαριού.

Ωστόσο, εκείνη προτιμά να μην σχολιάσει τίποτα ακόμα και όταν οι συνεργάτες της την πειράζουν όπως και σήμερα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο συμπαρουσιαστής ανέφερε πως αν δεν λάβει πρόσκληση για τον γάμο της, θα της κάνει μπλοκ στα social media.

Φαίη Σκορδά: Τα πειράγματα των συνεργατών της και η σιωπή της

Αναλυτικά ο διάλογος:

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έχει μια ώθηση αισιοδοξίας.

Κατερίνα Ζαρίφη: Κρατάμε μούτρα εμείς οι δύο, πες Δημήτρη….

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Όχι, στο διάλειμμα θα το πω… Αν υποψιαστούμε κάτι και είμαστε… ακάλεστοι.

Άρης Καβατζίκης: Α, Φαίη για τον γάμο σου λένε, που γράφτηκε σε κάποια ρεπορτάζ χθες.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Βγαίνω παντού και λέω συνέχεια «η αδελφή μου», θα φας μπλοκ. Εμένα δεν θα καλέσεις; Έχω στο μυαλό μου τον λόγο που μπορεί να μη με καλέσεις, εγώ κάνω με το μυαλό μου σενάρια…

H Φαίη Σκορδά, απέφυγε να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση για τον γάμο της, περνώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

«Ζουν σαν παντρεμένοι»

Λίγο νωρίτερα στη σημερινή εκπομπή της είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

«Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει.

Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι…».

«Από εκεί και πέρα αυτό που θα πω εγώ με βεβαιότητα και ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς όμως να πούμε κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι το ζευγάρι, η Φαίη και ο Αλέξανδρος, ζουν σαν παντρεμένοι.

Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.

Φαίη Σκορδά: Η σχέση που οδηγεί σε γάμο

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 από κοινούς γνωστούς. Ο αγαπημένος της ασχολείται με την αρχιτεκτονική και αποφεύγει τη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος τους θα είναι πολιτκός σε κλειστό κύκλο ενώ θα ακολουθήσει ένα πάρτι για φίλους και συγγενείς του ζευγαριού.