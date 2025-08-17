Η Ρεάλ κέρδισε ένα ευρώ σε δικαστική διαμάχη

Κι όμως, δεν είναι φάρσα καθώς ένα ισπανικό μέσο ενημέρωσης ταλαιπωρήθηκε από το 2021 σε αλυσιδωτή δικαστική διαμάχη με την Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της Φλορεντίνο Πέρεθ. Η δικαστική διαμάχη αφορούσε παράνομη δημοσίευση ηχογραφήσεων του Πέρεθ ο οποίος φερόταν να μιλούσε απαξιωτικά κατά των Κριστιάνο Ρονάλντο, Ραούλ, Κασίγιας αλλά και εναντίον του Μουρίνιο!

Με αυτήν την απόφαση ολοκληρώθηκε η πολυετής νομική διαμάχη μάχη που πέρασε από τρεις «βαθμούς» της δικαιοσύνης: Από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Μαδρίτης, από το Επαρχιακό Δικαστήριο και τέλος το Ανώτατο Δικαστήριο. Ολες οι αποφάσεις ήταν υπέρ του Πέρεθ και της Ρεάλ.

Η El Confidencial, για αυτό το μέσο πρόκειται, και ο αρχισυντάκτης της, Ιγνάθιο Καρντέρο, πρέπει να σταματήσουν οριστικά οποιαδήποτε διάδοση αυτών των ηχογραφήσεων, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να δημοσιευτούν ή να αναπαραχθούν σε καμία μορφή. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την απόφαση πρέπει, να δημοσιεύσουν την δικαστική απόφαση σε πολλά κορυφαία ισπανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Marca, As και El Pais, καθώς και στις δικές τους εκδόσεις εντός 15 ημερών. Όπως ήδη αναφέραμε το δικαστήριο διέταξε, επίσης, μια συμβολική αποζημίωση μόλις ένα ευρώ και κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Η ετυμηγορία αναφέρει ότι η El Confidencial «υπερέβη τα όρια της ελευθερίας του λόγου» και ότι οι δημοσιεύσεις δεν στόχευαν να ενημερώσουν αλλά να «υπονομεύσουν τη δημόσια εικόνα του κ. Φλορεντίνο Πέρεθ Ροντρίγκεζ». Το δικαστήριο θεωρεί ως μια προφανή πράξη δυσφήμισης που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την ελευθερία του Τύπου» τη δημοσίευση των συγκεκριμένων συνομιλιών. Η δίκη ξεκίνησε λίγο μετά την αποτυχημένη υλοποίηση του έργου της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας το 2021, και ο Πέρεθ άφησε να εννοηθεί ότι η διαρροή ήταν μια μορφή εκδίκησης για τον ρόλο του στην προσπάθεια δημιουργίας της ευρωπαϊκής λίγκας.