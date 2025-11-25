sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Γκαρθία για Μεντιλίμπαρ: «Ελπίζω να μείνει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό»
Champions League 25 Νοεμβρίου 2025 | 11:33

Γκαρθία για Μεντιλίμπαρ: «Ελπίζω να μείνει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό»

Για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε σε ισπανικό μέσο ο μέσος των «ερυθρόλευκων», Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος αποθέωσε τον προπονητή του...

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League και ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στην ισπανική εκπομπή «El Larguero» για το σπουδαίο παιχνίδι.

Ο Ισπανός μέσος αναφέρθηκε επίσης στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τη ζωή στην Ελλάδα, αλλά και την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η συνέντευξη του Ντάνι Γκαρθία:

Η ζωή σου στην Αθήνα:

«Έχουμε συνηθίσει την ελληνική ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλοι φεύγουν ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν. Η κίνηση είναι λίγο χαοτική τα πρωινά, αλλά αυτό είναι όλο».

Πώς περνάς στην Ελλάδα;

«Ζούμε αρκετά ειρηνικά. Ο Τύπος είναι πολύ πιο κλειστός σε σύγκριση με την Ισπανία, αν και είναι πολύ συναρπαστικό. Από τότε που ανακοινώθηκε ο αντίπαλος, έχει δημιουργηθεί πολύς ενθουσιασμός εδώ στην Ελλάδα».

Γνωρίζετε για τις αμφιβολίες γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αλλά δεν διαβάζω πολύ τον Τύπο. Είδα τον αγώνα με την Έλτσε και πάντα προσπαθείς να βρεις τα θετικά για να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου. Είναι μια σπουδαία ομάδα γεμάτη παίκτες παγκόσμιας κλάσης».

Τι γνώμη έχετε για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Έλτσε;

«Νομίζω ότι η Έλτσε έπαιξε καλύτερα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε άσχημα, όλοι το είδαμε αυτό, αλλά δεν επηρεάζει την απόδοσή τους και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα εναντίον μας την Τετάρτη. Γνωρίζουμε τις δυνατότητές τους».

Καταλάβατε γιατί ο Μεντιλίμπαρ απολύθηκε από τη Σεβίλλη;

«Η απόλυση του Μεντιλίμπαρ από τη Σεβίλλη είναι ένα από αυτά τα πράγματα που απλά δεν βγάζουν νόημα. Είναι αγαπημένος των οπαδών. Εκτός από την υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ, έχει βρει μια ηρεμία με τον Τύπο που δεν είχε στην Ισπανία».

Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, έτσι δεν είναι;

«Αφού έγινε πρωταθλητής Ευρώπης… κάθε σύννεφο έχει μια θετική πλευρά και ελπίζω να είναι εδώ για πολλά χρόνια».

Πώς είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο;

«Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι αρκετά παρόμοιοι με αυτούς στο Σαν Μαμές, αν και εδώ επευφημούν τους παίκτες από την προθέρμανση».

Αν μπορούσατε να βγάλετε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, ποιος θα ήταν;

«Θα έβγαζα τον Εμπαπέ για την Τετάρτη. Αν κρυώσει, δεν θα ήταν μεγάλο πρόβλημα».

Πώς βιώσατε τον τραυματισμό σας;

«Το έχω περάσει τρεις φορές. Είχα δύο διαφορετικούς τύπους. Πρέπει να αφεθείς στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν γι’ αυτό, και με σκληρή δουλειά και ασκήσεις, το τακτοποίησαν για μένα».

Πώς βιώσατε την ιστορία του Νίκο Γουίλιαμς;

«Αυτές είναι περίπλοκες αποφάσεις, τόσο για να τις πάρεις όσο και για να τις καταλάβεις, ειδικά για ανθρώπους που δεν είναι στο μυαλό σου. Πήρε τη σωστή απόφαση να παραμείνει στην ομάδα που πάντα υποστήριζε και να αποτελέσει παράδειγμα για τους παίκτες της αναπληρωματικής ομάδας.

Σε δέκα χρόνια, οι νεαροί θα θαυμάζουν τον Νίκο. Είναι φυσιολογικό να περιμένουν πολλά από αυτόν σε κάθε αγώνα και ότι πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος. Ας ελπίσουμε ότι θα αναρρώσει από τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα και θα δείξει όλο του το ταλέντο».

Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Economy
Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

inWellness
inTown
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»
Champions League 25.11.25

Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική Marca ενόψει του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει στους Ισπανούς...

Σύνταξη
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Champions League 25.11.25

Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ξανά ώρα για μπάλα στο Champions League, με το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) να περιλαμβάνει σπουδαία ματς όπως το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα και το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.11.25

Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Σύνταξη
Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς
«Είμαι άνδρας!» 25.11.25

Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Οι MAGA Αμερικανοί βρίσκονται σε κρίση λόγω ενός ροζ πουλόβερ για άνδρες σε στυλ preppy του οίκου μόδας J Crew. Ποιο είναι το πρόβλημά τους για να έχουμε καλό ρώτημα;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ
Εντολές άνωθεν 25.11.25

Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η υποστήριξη στον βάρβαρο θεσμό στις ΗΠΑ να οδηγούνται οι κατάδικοι στον θάνατο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, όλο και περισσότερα κελιά των φυλακών «αδειάζουν».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Νέα εξέλιξη 25.11.25

Η Χαμάς θα παραδώσει σορό ομήρου - Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
NBA 25.11.25

Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή, Νίκολα Γιόκιτς, άφησε και πάλι τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, πετυχαίνοντας ένα απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στο Νάγκετς - Γκρίζλις.

Σύνταξη
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

