Όσκαρ Γκαρθία: «Η νίκη είναι στην κουλτούρα του Ολυμπιακού και της Ρεάλ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) και η ισπανική AS μίλησε με τον πρώην προπονητή των Πειραιωτών, Όσκαρ Γκαρθία, με αφορμή την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός προπονητής που έκατσε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο για 13 παιχνίδια τη σεζόν 2017-18, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κουλτούρα του συλλόγου, την επιδραστικότητα του κόσμου στα εντός έδρας ματς, αλλά και τον τρόπο που θεωρεί πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσεγγίσει το ματς με τη Βασίλισσα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Όσκαρ Γκαρθία στην As:

Τι θυμάστε περισσότερο από την εποχή σας στον Ολυμπιακό και τι κάνει τον σύλλογο ξεχωριστό; «Τους αγώνες στο γήπεδο, στο Καραϊσκάκη. Οι οπαδοί είναι απίστευτα παθιασμένοι. Είναι μια τεράστια ομάδα στην Ελλάδα, από τις πιο δημοφιλείς. Πάνω απ’ όλα, αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι τα εντός έδρας παιχνίδια. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, πολύ ξεχωριστή»

Πώς θα περιγράφατε την ποδοσφαιρική κουλτούρα του Ολυμπιακού και τη σχέση της ομάδας με τους οπαδούς της; «Η κουλτούρα τους είναι η νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Μόνο η νίκη μετράει εκεί. Δεν είναι ότι έχουν μια ιδιαίτερη ή διαφορετική κουλτούρα όπου, για παράδειγμα, οι προπονητές έχουν το ένα ή το άλλο προφίλ, ή ότι η ομάδα πρέπει να παίζει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όχι. Είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να κερδίζει. Μόνο η νίκη μετράει εκεί».

Ποιος είναι ο ρόλος του Καραϊσκάκη στην απόδοση της ομάδας, ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες; «Είναι ο 12ος παίκτης τους, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά τώρα στο Champions League η ένταση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έχουν ήδη κερδίσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference League, και τώρα η νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν σχεδόν σαν να κερδίζουν έναν άλλο».

Τι είδους παιχνίδι φαντάζεστε ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός εναντίον ενός αντιπάλου όπως η Ρεάλ; «Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο Μεντιλιμπάρ μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που θα χρησιμοποιούσε ένας άλλος προπονητής. Δουλεύει με μερικούς από τους παίκτες της ομάδας εδώ και χρόνια και τους γνωρίζει καλά. Ο Μεντιλιμπάρ είναι ο ίδιος άνθρωπος που προπόνησε εδώ στην Ισπανία. Θα προσπαθήσει να πιέσει ψηλά. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία από τις ομάδες του να κάθεται πίσω και να περιμένει απλώς μια αντεπίθεση. Θα είναι γενναίος, όπως ήταν πάντα και όπως ήταν πάντα οι ομάδες του».