Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Όσκαρ Γκαρθία: «Η νίκη είναι στην κουλτούρα του Ολυμπιακού και της Ρεάλ»
Champions League 25 Νοεμβρίου 2025 | 11:04

Όσκαρ Γκαρθία: «Η νίκη είναι στην κουλτούρα του Ολυμπιακού και της Ρεάλ»

Ο Ισπανός, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία, μίλησε στην AS ενόψει του ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και δήλωσε σίγουρος πως οι «ερυθρόλευκοι» θα κυνηγήσουν τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) και η ισπανική AS μίλησε με τον πρώην προπονητή των Πειραιωτών, Όσκαρ Γκαρθία, με αφορμή την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός προπονητής που έκατσε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο για 13 παιχνίδια τη σεζόν 2017-18, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κουλτούρα του συλλόγου, την επιδραστικότητα του κόσμου στα εντός έδρας ματς, αλλά και τον τρόπο που θεωρεί πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσεγγίσει το ματς με τη Βασίλισσα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Όσκαρ Γκαρθία στην As:

Τι θυμάστε περισσότερο από την εποχή σας στον Ολυμπιακό και τι κάνει τον σύλλογο ξεχωριστό; «Τους αγώνες στο γήπεδο, στο Καραϊσκάκη. Οι οπαδοί είναι απίστευτα παθιασμένοι. Είναι μια τεράστια ομάδα στην Ελλάδα, από τις πιο δημοφιλείς. Πάνω απ’ όλα, αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι τα εντός έδρας παιχνίδια. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, πολύ ξεχωριστή»

Πώς θα περιγράφατε την ποδοσφαιρική κουλτούρα του Ολυμπιακού και τη σχέση της ομάδας με τους οπαδούς της; «Η κουλτούρα τους είναι η νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Μόνο η νίκη μετράει εκεί. Δεν είναι ότι έχουν μια ιδιαίτερη ή διαφορετική κουλτούρα όπου, για παράδειγμα, οι προπονητές έχουν το ένα ή το άλλο προφίλ, ή ότι η ομάδα πρέπει να παίζει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όχι. Είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να κερδίζει. Μόνο η νίκη μετράει εκεί».

Ποιος είναι ο ρόλος του Καραϊσκάκη στην απόδοση της ομάδας, ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες; «Είναι ο 12ος παίκτης τους, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά τώρα στο Champions League η ένταση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έχουν ήδη κερδίσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference League, και τώρα η νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν σχεδόν σαν να κερδίζουν έναν άλλο».

Τι είδους παιχνίδι φαντάζεστε ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός εναντίον ενός αντιπάλου όπως η Ρεάλ; «Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο Μεντιλιμπάρ μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που θα χρησιμοποιούσε ένας άλλος προπονητής. Δουλεύει με μερικούς από τους παίκτες της ομάδας εδώ και χρόνια και τους γνωρίζει καλά. Ο Μεντιλιμπάρ είναι ο ίδιος άνθρωπος που προπόνησε εδώ στην Ισπανία. Θα προσπαθήσει να πιέσει ψηλά. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία από τις ομάδες του να κάθεται πίσω και να περιμένει απλώς μια αντεπίθεση. Θα είναι γενναίος, όπως ήταν πάντα και όπως ήταν πάντα οι ομάδες του».

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»
Champions League 25.11.25

Γιαννακόπουλος στη Marca: «Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, μια νίκη επί της Ρεάλ θα είναι μήνυμα και τρομερή ώθηση»

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική Marca ενόψει του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει στους Ισπανούς...

Σύνταξη
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Champions League 25.11.25

Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ξανά ώρα για μπάλα στο Champions League, με το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) να περιλαμβάνει σπουδαία ματς όπως το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα και το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.11.25

Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Σύνταξη
Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε το βραβείο Golden Boy Web για το 2025, ξεπερνώντας πανάκριβους παίκτες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων - Τι έκαναν στην καριέρα τους και ποια ήταν η εξέλιξη των προηγούμενων νικητών

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Παίκτες όπως οι Γιαμάλ, Ντουέ, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Κουμπαρσί... έφαγαν τη σκόνη του Χρήστου Μουζακίτη ο οποίος πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 - Πόσο κοστίζει η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

