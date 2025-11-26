Πανέτοιμος ο Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Καραϊσκάκη!
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο σπουδαίο ματς του Champions League – Με όλα τα «όπλα» του ο Μεντιλίμπαρ, sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
- Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια
- «Χτύπησε» και στον Πειραιά ο δράκος που επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες
- Πώς φτάσαμε ως εδώ; 26 χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν ήδη ανακοινώσει sold out.
Οι Πειραιώτες (32η θέση, 2 βαθμοί) προέρχονται από την εντός έδρας ισοπαλία με την Αϊντχόφεν πριν από 15 μέρες, ενώ η Βασίλισσα (9η θέση, 9 βαθμοί) γνώρισε την ήττα από τη Λίβερπουλ, στο Άνφιλντ.
Πάνοπλος ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη μάχη
Το βράδυ της Τρίτης (25/11) οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στον Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα. Σε αυτή βρίσκεται ο νεαρός Μπότης, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.
Στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται επίσης ο Πνευμονίδης, αλλά και οι Μπρούνο και Γκαρθία, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη αποστολή για το πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
Συγκεκριμένα, την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
Με απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης
Με πολλές και σημαντικές απουσίες ήρθε στην Ελλάδα η Ρεάλ Μαδρίτης, για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Οι Τιμπό Κουρτουά και Ντιν Χάουσεν δεν ταξίδεψαν με την αποστολή της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, αφού αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμοι.
Ο Βέλγος κίπερ έμεινε εκτός αποστολής λόγω γαστρεντερίτιδας, ενώ ο 20χρονος στόπερ δεν έλαβε μέρος στην τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων πριν από την αποχώρηση της ομάδας για την Αθήνα.
Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο. Μπραχίμ.
- Τρομερό επίτευγμα: Ο Εστεβάο στην ίδια λίστα με Εμπαπέ και Χάαλαντ (pic, vid)
- Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
- Μιλάνο – Ολυμπιακός: Γράφει ιστορία στο CEV Champions League
- Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
- Σενάριο για Νάναλι και ΠΑΟΚ – Τι γράφουν στη Σερβία
- Ψάχνει «διπλό» κορυφής ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα
- Πανέτοιμος ο Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Καραϊσκάκη!
- Μεγάλη «μάχη» στο Youth League: Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις