Πανέτοιμος ο Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Καραϊσκάκη!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν ήδη ανακοινώσει sold out.

Οι Πειραιώτες (32η θέση, 2 βαθμοί) προέρχονται από την εντός έδρας ισοπαλία με την Αϊντχόφεν πριν από 15 μέρες, ενώ η Βασίλισσα (9η θέση, 9 βαθμοί) γνώρισε την ήττα από τη Λίβερπουλ, στο Άνφιλντ.

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη μάχη

Το βράδυ της Τρίτης (25/11) οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στον Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα. Σε αυτή βρίσκεται ο νεαρός Μπότης, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται επίσης ο Πνευμονίδης, αλλά και οι Μπρούνο και Γκαρθία, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη αποστολή για το πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Συγκεκριμένα, την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.

Με απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης

Με πολλές και σημαντικές απουσίες ήρθε στην Ελλάδα η Ρεάλ Μαδρίτης, για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Οι Τιμπό Κουρτουά και Ντιν Χάουσεν δεν ταξίδεψαν με την αποστολή της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, αφού αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Ο Βέλγος κίπερ έμεινε εκτός αποστολής λόγω γαστρεντερίτιδας, ενώ ο 20χρονος στόπερ δεν έλαβε μέρος στην τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων πριν από την αποχώρηση της ομάδας για την Αθήνα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο. Μπραχίμ.