H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκη» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τον οργανισμό και τον κόσμο του.

Η ισπανική «Marca έκανε ένα αφιέρωμα στο οποίο αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα κατορθώματά του στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στις δύο φορές που ο Βάσκος τεχνικός έχει νικήσει τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το αφιέρωμα έχει τίτλο, «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον Όλυμπο» και είναι αφιερωμένο στον προπονητή των «ερυθρολεύκων» οποίος έχει περάσει όλη του την προπονητική καριέρα στην Ισπανία, πριν πάρει την απόφαση να αφήσει την χώρα της Ιβηρικής για να έρθει στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε η «Marca» για τον Μεντιλίμπαρ:

«Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο δύο φορές στους 25 αγώνες στους οποίους έχουν συναντηθεί οι δρόμοι τους. Στην Αθήνα, θα είναι η πρώτη φορά που αυτή η αντιπαλότητα ξεδιπλώνεται στο Champions League.

Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Βάσκος προπονητής επιδιώκει την πρώτη του νίκη μετά από δύο ήττες και δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό.

Στον Πειραιά, ο προπονητής από τη Θαλθιβάρ έχει γίνει μια ιδιαίτερη φιγούρα. Το Conference League πριν από δύο χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.

Σε μια μακρά λίστα Ισπανών προπονητών (Μίτσελ, Βαλβέρδε, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κορμπεράν κ.α), ο Μεντιλίμπαρ κλήθηκε από τον παντοδύναμο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Φεβρουάριο του 2024. Κέρδισε το Conference την ίδια σεζόν και την περασμένη σεζόν, κατέκτησε το εγχώριο νταμπλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στην Αθήνα σε κακή φόρμα, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, με το προβάδισμά της από την Μπαρτσελόνα να έχει μειωθεί σε έναν βαθμό, και την ιστορία να λέει ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Αθήνα.

Και τις δύο φορές που ο Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου ήταν τεταμένη.

Η πρώτη ήταν στη Βαγιαδολίδ, τον Νοέμβριο του 2009 (1-0). Ήταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων του Σούστερ ως προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Η δεύτερη ήρθε τον ίδιο μήνα, στις 24, αλλά το 2018. Η Εϊμπάρ συνέτριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ιπουρούα» (3-0).

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Μεντιλίμπαρ αναζητά μια νίκη που θα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Ο Βάσκος τεχνικός, έχει την ομάδα του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και αήττητη εντός έδρας από τον Μάρτιο του 2024 (Ήττα με 1-3 από τον Παναθηναϊκό). Στα 64 του χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει «ευτυχισμένος» στην Ελλάδα».