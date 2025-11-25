Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς με τον Ολυμπιακό: Χωρίς Κουρτουά και Χάουσεν στο Καραϊσκάκη
Επισήμως εκτός αγώνα έμειναν για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης της Τετάρτης οι Ντιν Χάουσεν και Τιμπό Κουρτουά, όπως ανακοίνωσε η «Βασίλισσα».
Με σημαντικές απουσίες έρχεται στην Ελλάδα η Ρεάλ Μαδρίτης, για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το βράδυ της Τετάρτης.
Οι Τιμπό Κουρτουά και Ντιν Χάουσεν δεν ταξίδεψαν τελικά με την αποστολή της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, αφού αμφότεροι προστέθηκαν τις τελευταίες ώρες στη λίστα των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει ο Ισπανός τεχνικός. Ο Βέλγος γκολκίπερ έμεινε εκτός λόγω γαστρεντερίτιδας, ενώ ο 20χρονος στόπερ δεν έλαβε μέρος στην τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων πριν από την αποχώρηση της ομάδας για την Αθήνα.
Οι τελευταίες δύο απουσίες στην αμυντική γραμμή της Ρεάλ, προστίθενται έτσι στις ήδη γνωστές των Αλάμπα, Μιλιτάο και Ρούντιγκερ.
Η σχετική ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @olympiacosfc pic.twitter.com/jVJ8JxGmGb
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025
Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ:
Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο. Μπραχίμ.
