Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω γαστρεντερίτιδας, ο Τσάμπι Αλόσνσο φαίνεται πως θα έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Ντιν Χάουσεν.

«Ξεμένει» στην άμυνα η Ρεάλ

Ο 20χρονος Ισπανός στόπερ δεν έλαβε μέρος στην τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων πριν από την αποχώρηση της ομάδας για την Αθήνα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος ενόψει της αναμέτρησης.

Έτσι, η «Βασίλισσα» θα έχει τεράστιο πρόβλημα στα μετόπιθσεν, καθώς εκτός παραμένουν και οι Αλάμπα, Μιλιτάο και Ρούντιγκερ. Η «αποδεκατισμένη» αποστολή των Μαδριλένων αναμένεται στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (25/11).