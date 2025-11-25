Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.
Δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Μετά τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω γαστρεντερίτιδας, ο Τσάμπι Αλόσνσο φαίνεται πως θα έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Ντιν Χάουσεν.
«Ξεμένει» στην άμυνα η Ρεάλ
Ο 20χρονος Ισπανός στόπερ δεν έλαβε μέρος στην τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων πριν από την αποχώρηση της ομάδας για την Αθήνα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος ενόψει της αναμέτρησης.
Έτσι, η «Βασίλισσα» θα έχει τεράστιο πρόβλημα στα μετόπιθσεν, καθώς εκτός παραμένουν και οι Αλάμπα, Μιλιτάο και Ρούντιγκερ. Η «αποδεκατισμένη» αποστολή των Μαδριλένων αναμένεται στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (25/11).
