Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά

Τελειωμό δεν έχουν τα… θέματα που έχει να επιλύσει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελευταία… καταχώρηση, η απουσία του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας, Τιμπό Κουρτουά, από το ματς του Καραϊσκάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Βέλγος γκολκίπερ της «Βασίλισσας» αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), στο Φάληρο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η σχετική ανάρτηση

🚨 BREAKING: Thibaut Courtois has left Valdebebas before the training. @JLSanchez78 pic.twitter.com/AXimUeVQ5o — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 25, 2025

Η αποστολή των Μαδριλένων αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη (25/11) και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης, ο Βέλγος τερματοφύλακας δεν θα είναι στην αποστολή εξαιτίας στομαχικών διαταραχών που αντιμετωπίζει.