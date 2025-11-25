Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά
Χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Τιμπό Κουρτουά, θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη κόντρα στον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Τελειωμό δεν έχουν τα… θέματα που έχει να επιλύσει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελευταία… καταχώρηση, η απουσία του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας, Τιμπό Κουρτουά, από το ματς του Καραϊσκάκη.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Βέλγος γκολκίπερ της «Βασίλισσας» αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), στο Φάληρο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η σχετική ανάρτηση
🚨 BREAKING: Thibaut Courtois has left Valdebebas before the training. @JLSanchez78 pic.twitter.com/AXimUeVQ5o
— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 25, 2025
Η αποστολή των Μαδριλένων αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη (25/11) και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης, ο Βέλγος τερματοφύλακας δεν θα είναι στην αποστολή εξαιτίας στομαχικών διαταραχών που αντιμετωπίζει.
- Με τρεις απουσίες κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός
- Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς με τον Ολυμπιακό: Χωρίς Κουρτουά και Χάουσεν στο Καραϊσκάκη
- Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του EHF European Cup
- Οι διαιτητές του Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
- Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
- Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
- Οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
- Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις