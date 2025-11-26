Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…

Η Κ19 της Ρεάλ… υπέφερε στου Ρέντη απέναντι σε αυτή του Ολυμπιακού, όμως τελικά κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη, επικρατώντας 2-0 των «ερυθρόλευκων», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League. Η «Βασίλισσα» ήταν η ομάδα με τις περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, όμως η καλοστημένη και στιβαρή τακτικά και αποτελεσματική αμυντικά ομάδα του Γιώργου Σίμου της έβαλε δύσκολα για σχεδόν 80 λεπτά, με τον γκολκίπερ Ιάσωνα Γεωργακόπουλο να έχει πολλές σημαντικές επεμβάσεις για να κρατάει το 0-0. Στην επίθεση, οι Πειραιώτες είχαν 3-4 καλές στιγμές για να βάλουν ένα γκολ, με σημαντικότερη το δοκάρι του Βασιλακόπουλου στο 72′, ενώ ο γκολκίπερ της Ρεάλ «καθάρισε» τις υπόλοιπες.

Στο τέλος, ένα γκολ του Ντίεθ στο 78′ στην αντεπίθεση και ένα πέναλτι από τον Μαρτίνεθ στο 93′ έκαναν τη διαφορά στο ματς. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ρεάλ έκανε το 5/5 στη League Phase και έφτασε τους 15 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στους 7 και πλέον με νίκη επί της Καϊράτ την τελευταία αγωνιστική, θα βρεθεί στους «32» της διοργάνωσης.

Πολύ δυνατό ξεκίνημα της Ρεάλ, άντεξε ο Ολυμπιακός

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, από τα πρώτα λεπτά φάνηκε η ποιότητα και η ικανότητα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη μπάλα στα πόδια, με τους Ισπανούς να είναι πολύ πιεστικοί και να πατούν συχνά την περιοχή των «ερυθρόλευκων». Οι «μερένχες» είχαν αρκετές τελικές προσπάθειες και 2-3 καλές στιγμές, όμως εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του στο αμυντικό κομμάτι, με τον γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», Ιάσωνα Γεωργακόπουλο να είναι σταθερός και αποτελεσματικός στις φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει.

Στο 4′ ένα σουτ του Ναβάσκες από αριστερά πέρασε δύο μέτρα άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε σουτ του Ντίεθ. Άουτ πέρασε η τελική του Ντουράν στο 16′ και στο 17′ ο Λεθκάνο είχε μια πολύ καλή ατομική και σουτ με το αριστερό, λίγο άουτ, ενώ ίδια κατάληξη είχε και αυτό του Βαλέρο στο 18′. Η αρχική αυτή μεγάλη επιθετικότητα της «Βασίλισσας» ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με τη φάση του 24′, όταν ο Ναβάσκες έκανε σουτ μέσα από την περιοχή, ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε και ο Αγουάδο με νέα προσπάθεια σούταρε άουτ.

Δύο καλές φάσεις για τον Ολυμπιακό, τις καθάρισε ο Γκονθάλεθ

Στο δεύτερο μισό του, το πρώτο ημίχρονο είχε διαφορετική εικόνα. Μετά το 25′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη μπάλα στα πόδια και να βγει από τα καρέ του. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο γήπεδο αρκετά μέτρα, πάτησαν την αντίπαλη περιοχή σε 3-4 περιπτώσεις και είχαν δύο καλές στιγμές ως το ημίχρονο. Η πρώτη ήταν στο 38ο λεπτό, όταν ο Φίλης έκανε ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ με το αριστερό, με τον Γκονθάλεθ όμως να αποκρούει σταθερά.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν αυτός που καθάρισε και την ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 45′, όταν έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε πάλι το συρτό πλασέ του Βασιλακόπουλου, μετά από πολύ ωραία οργανωμένη αντεπίθεση. Ενδιάμεσα σε αυτές τις φάσεις, η Ρεάλ είχε δύο τελικές με Μπαρόσο και Βαλέρο, τις οποίες όμως καθάρισε με τη σειρά του και πάλι ο Γεωργακόπουλος, σε ένα διάστημα που η ισπανική ομάδα έπαιζε περισσότερο το παιχνίδι των αντεπιθέσεων.

Νέες χαμένες ευκαιρίες για τη Ρεάλ

Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, με τους παίκτες του Σίμου να πατούν και πάλι σε 2-3 περιπτώσεις τη αντίπαλη περιοχή, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα, η Ρεάλ ήταν αυτή που βρήκε εκ νέου τις πρώτες δύο τελικές, αμφότερες με τον Μαρτίνεθ. Η πρώτη στο 49′ με απευθείας φάουλ άουτ και η δεύτερη ένα λεπτό μετά με σουτ ψηλά άουτ, από πολύ καλή θέση στην περιοχή. Όσο περνούσε η ώρα πάντως, οι Μαδριλένοι ανέβαζαν όλο και περισσότερους παίκτες προς την περιοχή του Ολυμπιακού, ψάχνοντας το γκολ.

Στο 56′ ο Γεωργακόπουλος μπλόκαρε αδύναμο σουτ του Μπαρόσο, ενώ στο 58′ σε φάση διαρκείας, ο Καρκατσάλης έβαλε την κόντρα σε κοντινό πλασέ του Ντίεθ και ο κίνδυνος πέρασε. Ένα ακόμη λεπτό μετά, Αγουάδο και Μπαρόσο δεν βρήκαν στόχο μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 62′ ο Γεωργακόπουλος μπλόκαρε σουτ του Ντουράν. Στην απέναντι εστία, λίγο μετά, ο γκολκίπερ της Ρεάλ μπλόκαρε ένα καλό δυνατό σουτ του Σιώζιου εκτός περιοχής και στο 66′ ο Γεωργακόπουλος κράτησε ξανά το 0-0, με μια σπουδαία επέμβαση σε βολέ του Μαρτίνεθ από το ύψος της περιοχής.

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό, γκολ η Ρεάλ…

Στο 72′ ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του για να πάρει το ματς, όμως στάθηκε άτυχος. Ο Γεωργακόπουλος έκανε το βολέ, ο Βασιλακόπουλος κατέβασε, πάτησε περιοχή, έκανε μια έξοχη ντρίμπλα και το σουτ, με τη μπάλα να καταλήγει δοκάρι και άουτ!

Και όπως συμβαίνει συχνά στη μπάλα, αμέσως μετά η Ρεάλ έβαλε το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς. Στο 78ο λεπτό, ο Ντουράν έκανε την κάθετη στην αντεπίθεση, ο Ντίεθ έκανε το πλασέ στην κίνηση και το 0-1. Στο 87′ ο Αγουάδο είχε δοκάρι και στο 91′ ο Βιγιάλμπε κέρδισε πέναλτι από τον Καρκατσάλη. Στο 93′ ο Μαρτίνεθ το εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό 0-2 για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης (88′ Καλαϊτζίδης), Τουφάκης, Χάμζα (82′ Κορτές), Σιόζιος, Βασιλακόπουλος (82′ Κώτσαλος), Φίλης.

Ρεάλ Μαδρίτης: (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Αγουάδο, Ρίβας, Σέκο (80′ Καμπέρο), Λεθκάνο, Ναβάσκες, Ντουράν (79′ Άλβες), Ντίεθ (79′ Γκασκόν), Μαρτίνεθ, Βαλέρο (60′ Ορτέγκα), Μπαρόσο (66′ Βιγιάλμπα).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12 – 9:00)

Το φορμάτ και οι ημερομηνίες του Youth League:

Στη φάση των «32» περνούν οι 22 πρώτοι της League Phase συν τους 10 που θα προκριθούν από τον Γ’ προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των πρωταθλητών.

Από τη φάση των «32» και μετά, τα ματς είναι μονά νοκ-άουτ, χωρίς παράταση, με την πρόκριση να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. Οι ημιτελικοί και ο τελικός διεξάγονται με τη μορφή Final-4 στη Νιόν της Ελβετίας.

Στους «32», οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 της League Phase, θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 17-22. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-16, θα αντιμετωπίσουν τις 10 από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Για τους αγώνες από τη φάση των «16» και έπειτα, θα υπάρξει νέα κλήρωση.

Κλήρωση φάσης των «32»: 12 Δεκεμβρίου

Αγώνες φάσης των «32»: 3-4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση (φάσης των «16» και μετά): 6 Φεβρουαρίου

Αγώνες φάσης των «16»: 24-25 Φεβρουαρίου

Αγώνες προημιτελικής φάσης: 17-18 Μαρτίου

Final-4, ημιτελικοί: 17 Απριλίου

Final-4, τελικός: 20 Απριλίου