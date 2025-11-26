Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του βλέπουν την Κ19 – Στον Ρέντη και ο Μαρσέλο (pics+vids)

Πριν το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, διεξάγεται στο Ρέντη το παιχνίδι των ομάδων Κ19 για το Youth League.

Εκεί όπου τα παιδιά του Γιώργου Σίμου δίνουν τη δική τους μάχη για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα των Μαδριλένων. Και στο πλευρό τους έχουν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, που παρακολουθούν τη μεγάλη αναμέτρηση από κοντά.

Στον Ρέντη, όπως αναμενόταν, βρίσκεται και ο Μαρσέλο ο οποίος έχει έρθει από χθες στην Αθήνα. Ο παλαίμαχος άσος έχει τον γιο του, Έντσο Άλβες, στη μικρή ομάδα της Ρεάλ, με τον 16χρονο άσο να μην είναι πάντως στο αρχικό σχήμα.

Ο Μαρσέλο θα μεταβεί στη συνέχεια στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει από κοντά και το ματς των μεγάλων. Ανάμεσα σε δύο ομάδες τις φανέλες των οποίων φόρεσε και ειδικά με αυτή της Ρεάλ έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε ό,τι τίτλο υπήρχε όντας ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστής στην ιστορία του κλαμπ.

Δείτε τις φωτογραφίες: