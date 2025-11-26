Ολυμπιακός Κ19: Η 11άδα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (22:00, MEGA) για την 5η αγωνιστική της League Phase, όμως λίγες ώρες νωρίτερα η Κ19 των Πειραιωτών υποδέχεται την αντίστοιχη της βασίλισσας για το Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και θα βρει απέναντι της μια εξαιρετική ομάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Μία ώρα πριν από το ματς ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα αντιμετωπίσει τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με διάταξη 4-5-1, όπως φαίνεται από το γράφημα της UEFA.

Ο Γεωργακόπουλος θα είναι στο τέρμα, από αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Αλαφάκης, Ο Μίλισιτς, ο Καρκατσάλης και ο Σιώζιος. Στο κέντρο θα είναι οι Λιατσικούρας, Φίλης, Χάμζα, Κολοκοτρώνης και Τουφάκης, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Βασιλακόπουλος.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης, Φίλης, Λιατσικούρας, Χάμζα, Τουφάκης, Βασιλακόπουλος

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Γκονθάλεθ, Λεθκάνο, Σέκο, Ρίβας, Αγουάδο, Βαλέρο, Μαρτίνεθ, Ντίαθ, Ντουράν, Ναβασκούλες, Μπαρόσο

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στο Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2

26 Νοεμβρίου, 17:00: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου, 10:00: Καϊράτ – Ολυμπιακός