sports betsson
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μεγάλη «μάχη» στο Youth League: Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Μεγάλη «μάχη» στο Youth League: Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός Κ19 φιλοξενεί σήμερα (26/11, 17:00) την αντίστοιχη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Και ο Ολυμπιακός Κ19 στη «μάχη» της Ευρώπης, με την ομάδα Νέων των Πειραιωτών να φιλοξενούν στο Ρέντη (26/11, 17:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Τρίτης (25/11) και είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της.

Υπενθυμίζεται πως τρεις εβδομάδες πριν, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 απέναντι στην Κ19 της Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός Κ19 ισοφάρισε το ματς και θα μπορούσε να πάρει και τους τρεις βαθμούς.

Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης ο Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του: Γεωργακόπουλος, Νικολαΐδης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Αβραμούλης, Καρκατσάλης, Τουφάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ρολάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Τζαμαλής, Φράγκος.

Όσα πρέπει να ξέρεις για το φετινό Youth League

Στο Youth League οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο… μονοπάτια: Οι 36 ομάδες των συλλόγων που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League (Champions League path) και οι εγχώριοι πρωταθλητές Κ19 των 32 χωρών με την υψηλότερη κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA (Domestic champions path).

Αν μια ομάδα είναι επιλέξιμη και για τα δύο μονοπάτια, τότε «μπαίνει» στη διαδρομή του Champions League.

Σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση στη διαδρομή του Champions League, τα κριτήρια αντικατάστασης θα καθοριστούν από τη διοίκηση της UEFA.

Κενή θέση στο Domestic champions path, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ένας σύλλογος είναι αντ’ αυτού επιλέξιμος για τη διαδρομή του Champions League, καλύπτεται από τον εγχώριο δευτεραθλητή, γι’ αυτό και η Κ19 του ΠΑΟΚ συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση, στο εν λόγω μονοπάτι.

Το μονοπάτι του Ολυμπιακού

Οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν μέσω του Champions League μονοπατιού, θα αγωνιστούν σε κοινό όμιλο, με κοινή βαθμολογία όπως και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με το ίδιο πρόγραμμα αγώνων όπως και η πρώτη ομάδα, αλλά μόνο τα έξι πρώτα ματς (τρία εντός, τρία εκτός). Γι’ αυτό ο Ολυμπιακός ξεκινά με την Πάφο και σε επίπεδο Κ19 και ανδρών.

Οι 22 πρώτες ομάδες μετά τις έξι αγωνιστικές προκρίνονται στη φάση των 32. Οι ομάδες που συμμετέχουν:

Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ
Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους
Ισπανία: Μπαρτσελόνα (κάτοχος), Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ
Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ
Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό
Ολλανδία: Αϊντχόφεν, Άγιαξ
Πορτογαλία: Σπόρτινγκ, Μπενφίκα
Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπριζ
Τουρκία: Γαλατασαράι
Τσεχία: Σλάβια Πράγας
Νορβηγία: Μπόντο/Γκλιμτ
Ελλάδα: Ολυμπιακός
Δανία: Κοπεγχάγη
Κύπρος: Πάφος
Αζερμπαϊτζάν: Καραμπάκ
Καζακστάν: Καϊράτ Αλμάτι

Domestic champions path

Διεξάγονται τρεις προκριματικοί γύροι με διπλούς αγώνες. Οι 20 σύλλογοι από τις χαμηλότερες στην κατάταξη της UEFA χώρες που θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν στον πρώτο γύρο.

Οι σύλλογοι από τις 30 υψηλότερες σε κατάταξη ομοσπονδίες που θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στον δεύτερο γύρο. Ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ.

Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν 20 ομάδες που θα παίξουν στον τρίτο προκριματικό, με τις 10 νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στους 32 της διοργάνωσης, μαζί με τις 22 πρώτες της League Phase του Youth League.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στον 2ο προκριματικό μαζί με τον ΠΑΟΚ

Άστον Βίλα (Αγγλία)
Φιορεντίνα (Ιταλία)
Μπέτις (Ισπανία)
Κολωνία (Γερμανία)
Ναντ (Γαλλία)
ΑΖ (Ολλανδία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Γκενκ (Βέλγιο)
Τράμπζονσπορ (Τουρκία)
Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)
Οστράβα (Τσεχία)
Βασιλεία (Ελβετία)
Χιμπέρνιαν (Σκωτία)
Μπραν (Νορβηγία)
Mίντιλαντ (Δανία)
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)
Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Λέγκια (Πολωνία)
Πάφος (Κύπρος)
Πούσκας (Ουγγαρία)
Μπρομαποϊκάρνα (Σουηδία)
Στεάουα (Ρουμανία)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Ζίλινα (Σλοβακία)
Μπράβο (Σλοβενία)
Κορίκου (Κόσοβο)

Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στον 1ο προκριματικό και αποτελούν πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου

Καϊράτ (Καζακστάν)
Ελσίνκι (Φινλανδία)
Σέλμπουρν (Ιρλανδία)
Γιελγκάβα (Λετονία)
Βίκιγκουρ (Νησιά Φερόε)
Ζρίνσκι (Βοσνία)
Ακουρέιρι (Ισλανδία)
Λαρν (Β. Ιρλανδία)
Ρασίνγκ (Λουξεμβούργο)
Μπε1 (Λιθουανία)
Νάξαρ Λάιονς (Μάλτα)
Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
Σκεντερμπέου (Αλβανία)
Τρανς Νάρβα (Εσθονία)
Δυναμό Μινσκ (Λευκορωσία)
Ραμποτσίνσκι (Β. Μακεδονία)
Ίντερ Ντε Εσκάλντες (Ανδόρα)
Χαφερφορντουέστ (Ουαλία)
Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)
Λίνκολν (Γιβραλτάρ)

Στην τελική ευθεία για τον τελικό

Από τη φάση των 32 και μετά, σε κάθε γύρο τα ματς είναι μονά, χωρίς παράταση (πάνε κατευθείαν στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας), με τους ημιτελικούς και τον τελικό να διεξάγονται με τη μορφή Final Four, στη Νιόν της Ελβετίας.

Headlines:
Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο