Μεγάλη «μάχη» στο Youth League: Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Και ο Ολυμπιακός Κ19 στη «μάχη» της Ευρώπης, με την ομάδα Νέων των Πειραιωτών να φιλοξενούν στο Ρέντη (26/11, 17:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Τρίτης (25/11) και είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της.

Υπενθυμίζεται πως τρεις εβδομάδες πριν, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 απέναντι στην Κ19 της Αϊντχόφεν, ο Ολυμπιακός Κ19 ισοφάρισε το ματς και θα μπορούσε να πάρει και τους τρεις βαθμούς.

Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης ο Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του: Γεωργακόπουλος, Νικολαΐδης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Αβραμούλης, Καρκατσάλης, Τουφάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ρολάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Τζαμαλής, Φράγκος.

Όσα πρέπει να ξέρεις για το φετινό Youth League

Στο Youth League οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο… μονοπάτια: Οι 36 ομάδες των συλλόγων που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League (Champions League path) και οι εγχώριοι πρωταθλητές Κ19 των 32 χωρών με την υψηλότερη κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA (Domestic champions path).

Αν μια ομάδα είναι επιλέξιμη και για τα δύο μονοπάτια, τότε «μπαίνει» στη διαδρομή του Champions League.

Σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση στη διαδρομή του Champions League, τα κριτήρια αντικατάστασης θα καθοριστούν από τη διοίκηση της UEFA.

Κενή θέση στο Domestic champions path, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ένας σύλλογος είναι αντ’ αυτού επιλέξιμος για τη διαδρομή του Champions League, καλύπτεται από τον εγχώριο δευτεραθλητή, γι’ αυτό και η Κ19 του ΠΑΟΚ συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση, στο εν λόγω μονοπάτι.

Το μονοπάτι του Ολυμπιακού

Οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν μέσω του Champions League μονοπατιού, θα αγωνιστούν σε κοινό όμιλο, με κοινή βαθμολογία όπως και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με το ίδιο πρόγραμμα αγώνων όπως και η πρώτη ομάδα, αλλά μόνο τα έξι πρώτα ματς (τρία εντός, τρία εκτός). Γι’ αυτό ο Ολυμπιακός ξεκινά με την Πάφο και σε επίπεδο Κ19 και ανδρών.

Οι 22 πρώτες ομάδες μετά τις έξι αγωνιστικές προκρίνονται στη φάση των 32. Οι ομάδες που συμμετέχουν:

Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ

Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους

Ισπανία: Μπαρτσελόνα (κάτοχος), Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ

Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό

Ολλανδία: Αϊντχόφεν, Άγιαξ

Πορτογαλία: Σπόρτινγκ, Μπενφίκα

Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπριζ

Τουρκία: Γαλατασαράι

Τσεχία: Σλάβια Πράγας

Νορβηγία: Μπόντο/Γκλιμτ

Ελλάδα: Ολυμπιακός

Δανία: Κοπεγχάγη

Κύπρος: Πάφος

Αζερμπαϊτζάν: Καραμπάκ

Καζακστάν: Καϊράτ Αλμάτι

Domestic champions path

Διεξάγονται τρεις προκριματικοί γύροι με διπλούς αγώνες. Οι 20 σύλλογοι από τις χαμηλότερες στην κατάταξη της UEFA χώρες που θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν στον πρώτο γύρο.

Οι σύλλογοι από τις 30 υψηλότερες σε κατάταξη ομοσπονδίες που θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στον δεύτερο γύρο. Ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ.

Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν 20 ομάδες που θα παίξουν στον τρίτο προκριματικό, με τις 10 νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στους 32 της διοργάνωσης, μαζί με τις 22 πρώτες της League Phase του Youth League.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στον 2ο προκριματικό μαζί με τον ΠΑΟΚ

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Μπέτις (Ισπανία)

Κολωνία (Γερμανία)

Ναντ (Γαλλία)

ΑΖ (Ολλανδία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Τράμπζονσπορ (Τουρκία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Οστράβα (Τσεχία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Μπραν (Νορβηγία)

Mίντιλαντ (Δανία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Λέγκια (Πολωνία)

Πάφος (Κύπρος)

Πούσκας (Ουγγαρία)

Μπρομαποϊκάρνα (Σουηδία)

Στεάουα (Ρουμανία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Ζίλινα (Σλοβακία)

Μπράβο (Σλοβενία)

Κορίκου (Κόσοβο)

Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στον 1ο προκριματικό και αποτελούν πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου

Καϊράτ (Καζακστάν)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Γιελγκάβα (Λετονία)

Βίκιγκουρ (Νησιά Φερόε)

Ζρίνσκι (Βοσνία)

Ακουρέιρι (Ισλανδία)

Λαρν (Β. Ιρλανδία)

Ρασίνγκ (Λουξεμβούργο)

Μπε1 (Λιθουανία)

Νάξαρ Λάιονς (Μάλτα)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Σκεντερμπέου (Αλβανία)

Τρανς Νάρβα (Εσθονία)

Δυναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Ραμποτσίνσκι (Β. Μακεδονία)

Ίντερ Ντε Εσκάλντες (Ανδόρα)

Χαφερφορντουέστ (Ουαλία)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Λίνκολν (Γιβραλτάρ)

Στην τελική ευθεία για τον τελικό

Από τη φάση των 32 και μετά, σε κάθε γύρο τα ματς είναι μονά, χωρίς παράταση (πάνε κατευθείαν στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας), με τους ημιτελικούς και τον τελικό να διεξάγονται με τη μορφή Final Four, στη Νιόν της Ελβετίας.