Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Ποδόσφαιρο 04 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όμως λίγες ώρες νωρίτερα ρίχνεται στη «μάχη» του Youth League και η Κ19 των ερυθρόλευκων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα των Ολλανδών στον Ρέντη (17:00, Cosmote Sport 2).

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου έχει στα χέρια της την πρόκριση, αφού παρότι έρχεται από ήττα στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 3-0, έχει 6 βαθμούς. Με νίκη, η ομάδα του Γιώργου Σίμου κάνει πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του θεσμού, με τους 22 πρώτους εκ των 36 να συνεχίζουν στην επόμενη φάση.

Οι Ολλανδοί από τη μεριά τους έχουν τέσσερις βαθμούς και πριν από μερικές εβδομάδες είχαν φέρει εντός έδρας 0-0 ενάντια στη Νάπολι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Βενέτης, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ποτουρίδης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Αβραμούλης, Τουφάκης, Φλούδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η League Phase του Youth League έχει έξι αγωνιστικές, με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του ακόμα τα ματς με Ρεάλ Μαδρίτης (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός).

Τα εναπομείναντα παιχνίδια που έχει  ο Ολυμπιακός στο Youth League

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/10, 17:00)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:00)

Καϊράτ – Ολυμπιακός (9/12, 10:00)

Η βαθμολογία της διοργάνωσης

  1. Μπαρτσελόνα – 9
  2. Λεβερκούζεν – 7
  3. Τότεναμ – 6
  4. Αθλέτικ Μπιλμπάο – 6
  5. Τσέλσι – 6
  6. Ρεάλ – 6
  7. Μάντσεστερ Σίτι – 6
  8. Μπριζ – 6
  9. Ολυμπιακός – 6
  10. Βιγιαρεάλ – 6
  11. Ατλέτικο – 5
  12. Σλάβια Πράγας – 4
  13. Παρί Σεν Ζερμέν – 4
  14. Άγιαξ – 4
  15. Λίβερπουλ – 4
  16. Σπόρτινγκ – 4
  17. Μπενφίκα – 3
  18. Αϊντχόφεν – 3
  19. Κοπεγχάγη – 3
  20. Άιντραχτ – 3
  21. Μπάγερν – 3
  22. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – 3
  23. Ντόρτμουντ – 3
  24. Πάφος – 3
  25. Ίντερ – 2
  26. Νάπολι – 1
  27. Άρσεναλ – 1
  28. Γιουβέντους – 0
  29. Μαρσέιγ – 0
  30. Μονακό – 0
  31. Νιούκαστλ – 0
  32. Κάιρατ Αλμάτι – 0
  33. Αταλάντα – 0
  34. Γαλατασαράι – 0
  35. Καραμπάγκ – 0
  36. Μπόντο Γκλιμτ – 0

Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο